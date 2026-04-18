Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Ankara deplasmanında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan yazdırdı.
Eryaman Stadyumu’nda oynanan ve yüksek tempoda geçen mücadelede gözler, sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi üzerindeydi. Maçın henüz başında sahneye çıkan Icardi, galibiyetin fitilini ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye kariyerinin en özel istatistiklerinden birine imza attı.
Karşılaşmaya adeta golle başlayan Galatasaray, henüz (1.13) 2. dakikada Icardi’nin fileleri havalandırmasıyla öne geçti. Bu gol, Mauro Icardi’nin Süper Lig kariyeri boyunca attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Maçın son bölümlerinde gelen golle skor 2-1'e gelse de, Galatasaray skoru korumayı başararak sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirerek İstanbul’a moralli döndü.
Son Dakika › Spor › Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?