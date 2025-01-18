Emenike\'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım

Ender Kervancıoğlu:

Şekip mosturoğlunun emenikenin menajerini arayıp söyle ona bizim maçta ağrım falan var deyip oynamasın, bu şimdi oynarsa dayanamaz gol atar diye talimat verdiğini ve bunun dinlemeye takıldığını Türkiye unutmasın.