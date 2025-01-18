Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım - Son Dakika
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Spor

Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Emenike'nin paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

18.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:16
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Hatayspor- Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

EMENİKEDEN OLAY PAYLAŞIM

Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Hatay'a özgü bir lezzet: Kaytaz Böreği. Herkese afiyet olsun, iyi geceler" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım
Emenike\'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım

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Son Dakika Spor Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Hakan Kosar:
    Galatasaray Kadıköy'de saplarken ne yiyordun? elin şeyini bırakda Mourinhonun o gün yediği artık nasıl ağır geldiyse maçtan sonra konuşacak takati dâhi kalmadığı için kayıplara karıştı 192 163 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hatayın ağzına göre küçük lokma galatasaray demek istemiş adamsın emenike 230 35 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şekip mosturoğlunun emenikenin menajerini arayıp söyle ona bizim maçta ağrım falan var deyip oynamasın, bu şimdi oynarsa dayanamaz gol atar diye talimat verdiğini ve bunun dinlemeye takıldığını Türkiye unutmasın. 68 130 Yanıtla
  • Elif2016:
    seyircini sahadan kovduğu fenevlimi ?? 26 150 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Milletin derdi galatasaray olmuş demekki galatasaray emenike ye çok koymuş buda kendini topçu sanıyordu yıllardır boş bir bidon 57 113 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Eski karısına Saplamaya devam ediyor yiğidim 127 32 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    eminike az koymadı 6saray5e 117 33 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Ona girip çıkan neymiş acaba? 26 58 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    ne güzel söylemiş 65araya . ama onlar başka şeyleri daha çok seviyorlar. 60 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakışır koçuma 24 12 Yanıtla
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