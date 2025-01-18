Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Hatayspor- Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Hatay'a özgü bir lezzet: Kaytaz Böreği. Herkese afiyet olsun, iyi geceler" notunu düştü.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım - Son Dakika
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