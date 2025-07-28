Emre Belözoğlu\'nun \'\'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?\'\' sorusuna yanıtı olay oldu

Şu sıralar teknik direktörlük kariyerine devam eden eski milli futbolcu Emre Belözoğlu, yaptığı bir tercih ile sosyal medyada gündem oldu. Bir etkinlikte kendisine yöneltilen "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna düşünmeden "Fenerbahçe" cevabını veren Belözoğlu'nun bu net yanıtı, kısa sürede viral hale geldi.

Emre Belözoğlu, profesyonel futbol kariyerine 1996 yılında Galatasaray altyapısından çıkıp A takımda başlayarak adım attı. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Belözoğlu, 2001 yılında İtalya'nın Inter takımına transfer olmuş, daha sonra Newcastle United macerası yaşamıştı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR ARASINDA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ

2008 yılında ise Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giymeye başlayan Emre, burada hem takım kaptanlığı yaptı hem de taraftarla güçlü bir bağ kurdu.

Kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen Belözoğlu'nun, ezeli rakipler arasından Fenerbahçe'yi tercih etmesi dikkat çekti. Bazı taraftarlar bu yanıtı doğal karşılarken, bazı Galatasaraylı futbolseverler tepki gösterdi. Emre Belözoğlu'nun bu açıklaması hangi camiayla daha fazla özdeşleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.