Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe\'den ikinci transferi istiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden ikinci transferini yapmak istiyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Rodrigo Becao'yu telefonla arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdiği, deneyimli savunma oyuncusuna planlamasındaki değerini anlattığı ifade edildi.
İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından birçok takımın ilgisini çeken Becao, sezon sonuna kadar Türkiye'de oynayıp daha hazır bir şekilde ülkeden ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.
