Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor

Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe\'den ikinci transferi istiyor
12.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden ikinci transferini yapmayı planlıyor. Yeni hedef, Rodrigo Becao. Emre Belözoğlu'nun Becao'yu telefonla arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden ikinci transferini yapmak istiyor.

YENİ HEDEF BECAO

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor

EMRE BELÖZOĞLU TELEFONLA ARADI

Haberde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Rodrigo Becao'yu telefonla arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdiği, deneyimli savunma oyuncusuna planlamasındaki değerini anlattığı ifade edildi.

TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından birçok takımın ilgisini çeken Becao, sezon sonuna kadar Türkiye'de oynayıp daha hazır bir şekilde ülkeden ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    tek puan alabilecek takım Fenerbahçe bile Fenerbahçeliyim diyor ya onu hazmedemiyorum işte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:50:49. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.