En çok taraftarı olan takımlar belli oldu! İşte Türkiye'de zirvenin sahibi - Son Dakika
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Spor

En çok taraftarı olan takımlar belli oldu! İşte Türkiye'de zirvenin sahibi

En çok taraftarı olan takımlar belli oldu! İşte Türkiye\'de zirvenin sahibi

Alman istatistik kurumu Statista'nın yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri açıklandı. Statista'nın verilerine göre ilk sırada 500 milyon taraftarla Real Madrid yer aldı. Türkiye'den Galatasaray 35 milyonla ilk 20'ye girerek zirvede yer aldı. Fenerbahçe'nin taraftar sayısı 30 milyon, Beşiktaş'ın ise 20 milyon olarak açıklandı.

11.04.2025 11:16
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Futbolseverlerin en çok merak ettiği şeylerin arasında yer alan kulüplerin taraftar sayısı ortaya çıktı. Alman istatistik kurumu Statista, dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri araştırarak verilerini yayınladı.

TÜRKİYE'DE GALATASARAY ZİRVEDE

Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerde zirvey İspanyol ekipleri alırken ilk 20'de Türkiye'den 3 takım yer aldı. Ayrıca listenin hazırlık aşamasında tribün doluluk oranları, sosyal medya hesapları, anlık etkileşimler ve küresel satışların baz alındığı kaydedildi.

Yapılan araştırmalara göre ilk 5 sıra ve Türk takımlarının ilk 20'deki yeri şu şekilde;

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Galatasaray, Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En çok taraftarı olan takımlar belli oldu! İşte Türkiye'de zirvenin sahibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Chen Medya :
    At yalanı seveyim inananı 3 takimin toplami 85 milyon oldu bu memlekette başka takım tutan yokmu 64 15 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Yeni nesil çocukların çoğu Galatasaraylı oluyor. Gs farkı iyice açar... 44 19 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Anketi CeHaPel'liler yapmış her halde. 24 22 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    35 30 20 = 85 milyon yani Türkiye nüfusu. diğer takımları tutan yok mu ? 32 10 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Traktör Sazi 11 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Dünyada yazıyor kardeş Türkiye'de değil.Bunun içinde abd liside var azeriside var.var davar 8 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    5 milyon da Samsunsporlu bunu da yazın 2 4 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Dünya’daki Avrupa’daki Türkleri sayarsak 100 milyonun üstünde Türk nüfusu var.. bunlar rakamlar normal fb nin 30 milyon abartı olmuş anca 15 milyon vardır 1 2 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    YALAN NN N 0 2 Yanıtla
  • 367236:
    aq ziyası sallama 1 1 Yanıtla
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