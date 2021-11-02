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En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var - Son Dakika

En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

02.11.2021 16:07

İngiliz medyası, Klopp'un 2015'ten bu yana Liverpool'a getirdiği futbolcuları mercek altına alarak en kötü 5 transferi belirledi. Bu 5 kişilik listede Ozan Kabak'a da yer verildi. Zirveyi ise eski Beşiktaşlı Karius aldı.

Liverpool'da takımın Alman teknik adamı Jürgen Klopp'un geldiği günden itibaren yaptığı transferler mercek altına alındı.

TRANSFERLERİ SORGULANIYOR

Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil. Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.

The Mirror, Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde yaptığı en kötü 5 transferi derledi. Açıklanan listede Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius ve A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak da yer aldı.

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

FİNALDEKİ HATA

Karius'un Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid maçında yaptığı hatalar halen akıllarda. Liverpool, Karius yüzünden kupayı kazanamamış ve kaleciyi Beşiktaş'a göndermişti.

OPSİYONU KULLANILMADI

Ozan Kabak içe geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Milli futbolcumuzun Liverpool performansı yeterli bulunmadı. Ozan'ın Liverpool temposuna ayak uyduramadığı yorumları yapıldı.

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
5- Marko Grujic
En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
4- Dominic Salanke
En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
3- Ozan Kabak
En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
2- Ben Davies
En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
1- Loris Karius
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

Jürgen Klopp, Liverpool, Beşiktaş, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var - Son Dakika
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