Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı - Son Dakika
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Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı

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8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelse de teknik direktör Jose Mourinho'nun liste başına koyduğu dünyaca ünlü futbolcu ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i gözüne kestirdi. Bonservisi için 30 milyon euro istenen Hırvat orta saha için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Kovacic'in İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

28.07.2024 15:45
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Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. İngiliz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan dünya ünlü yıldızı duyurdu.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA KOVACIC VAR

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve ilk tercihinin Kovacic olduğu belirtildi.

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KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

KOVACIC'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek. Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.

Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho\'nun Fenerbahçe\'ye istediği dünya yıldızı

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Son Dakika Spor Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: fenerbahçe kime talip olsa adı dünya yıldızı oluyor çok ilginç 2 3 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz: Dedi 8taşlı Ferhat efendi aynen benficada oynayan rafa silva dünya yıldızı inter chelsea ve şuan City de banko oynayan dünyanın en iyi orta sahalarında biri olan kocacic yıldız değil çok bilmiş 2 0 Burak Gürsoy: cgvg 0 0

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