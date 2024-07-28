Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho\'nun Fenerbahçe\'ye istediği dünya yıldızı

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Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. İngiliz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan dünya ünlü yıldızı duyurdu.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA KOVACIC VAR

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve ilk tercihinin Kovacic olduğu belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

KOVACIC'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek. Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.