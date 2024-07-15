En-Nesyri Fenerbahçe\'ye gelecek mi? Sevilla\'dan resmi açıklama var

Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü listesinin en üst sırasında yer alan Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan açıklama geldi.

"MEMNUN EDEN BİR TEKLİF YOK"

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, 27 yaşındaki futbolcu için kendilerini memnun edecek bir teklif olmadığını söyledi. Orta, "Youssef'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var. Onun öneminin farkındayız ama bugün bizi memnun eden bir teklif yok" açıklamasını yaptı.

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Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya ile anılıyor. İspanyol kulübü En-Nesyri'den 20 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

La Liga kariyerinde 230 karşılaşmada forma giyen En Nesyri, 69 gol atarken 10 da asist yaptı. Fas Milli Takımı'nda ise 73 kez forma şansı bulan tecrübeli golcü, 20 kez gol atma başarısı gösterdi. Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.