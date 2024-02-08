Engelsiz Aslanlar Balosu ve Galatasaray Paralimpik Akademi Basın Toplantısı Düzenlendi

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Engelsiz Aslanlar Balosu ve Galatasaray Paralimpik Akademi ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Engelsiz Aslanlar Balosu'nun basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Engelsiz Aslanlar Balosu ve Galatasaray Paralimpik Akademi kuruluşunun detaylarının anlatıldığı toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Tevfik Morova ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu katıldı.

Engelsiz Aslanlar Balosu etkinliğinin 29 Şubat'ta yapılacağını ifade eden Mesude Özbek, "'Bu takımda senden parça var' diyerek başladığımız bu yolda tekerlekli sandalye basketbol takımımızı onurlandıracak ve Galatasaray Paralimpik Akademisi sayesinde paralimpik branşların ülkemizdeki yeri ve dünyadaki yerini geliştirecek Engelsiz Aslanlar balosunun arifesindeyiz. Sporun büyük kitlelerin takip ettiği, endüstrileşmiş bir branş olmadığı, sportif ruha ve mücadeleye dayalı olduğunu unutmamak gerektiğini biliyoruz. Engelleri ortadan kaldırma gücüne sahip paralimpik branşların bu ruhu korumasında önemi büyük. Engelsiz Aslanlar Balosu 29 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Galatasaray'ın 100. yılında kurulan tekerlekli sandalye basketbol takımımızı, Cumhuriyetimizin ikinci asrında aynı şevkle, ilk günkü heyecanımızla desteklemek için sizleri davet ediyoruz" diye konuştu.

Rıza Tevfik Morova: "Dünyada elit spor kulüpler arasında ilk defa paralimpik spor akademisini hayata geçiyoruz"

Daha önce 2017 yılında Mesude Özbek önderliğinde yine balo düzenlediklerini hatırlatan Rıza Tevfik Morova, "29 Şubat akşamı güzel bir balomuz olacak. Geçen seferkinden daha görkemli olacak. Galatasaray Tekerlekli Basketbol Şubesi 2005 yılında Galatasaray'ın 100. yılında kuruldu. Tekerlekli basketbol takımı, geçtiğimiz 18 yıl üzerine 21 şampiyonlukla bir rekor kırdı. Hocama da teşekkür ediyorum. Kıtalararası şampiyonluk, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Süper Ligi şampiyonlukları var. Uzun yıllar kimsenin erişemeyeceği bir rekor olarak kalacak. 1.5 sene evvel yönetime geldiğimizde bazı hedefler koyduk. Geçen seneyi alışma evresinde geçirdikten sonra bu sene iyi bir takım kurduk. Geçen hafta Türkiye'den Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılan tek takım olarak, İstanbul'da A Grubu maçlarını oynadık. 3 maçı da kazanarak çeyrek finale çıktık. Final oynamayı hedefliyoruz. Galatasaray'ın 550 yıla yakın bir geçmişi var. Lisede kurulmuş bir kulüp. Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. Geçtiğimiz sene yaşanan asrında felaketinde de göstermiş olduğumuz gayretle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sivil toplam kuruluşlarından bir haline geldiğimizi gururla söyleyebilirim. Bu sosyal yardımlaşmayı nasıl ileriye götürürüz diye düşündük. Dünyada elit spor kulüpler arasında ilk defa paralimpik spor akademisini hayata geçirmeyi düşündük. Paralimik spor akademisi bizim engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması ve engelleri aşarak yapabilecekleri spor dallarında faaliyetlerde bulunmaları sağlayacak bir yapı olacak. Her bir bireye ulaşmaya çalışacağız. Türkiye nüfusunda yaklaşık yüzde 7 oranında engelli vatandaş sayımız var. Yaklaşık 3 milyon civarında spor yapabilecek engelli vatandaşlarımız olduğunu tahmin ediyoruz. Bir sağlık kuruluşuyla beraber bir proje geliştirdik. Vatandaşları belediyeler vasıtasıyla fizik tedavilerini yaptırıp, belediyelerin spor salonlarında Galatasaray Spor Kulübü'nün o branşlarla ilgili eğitmenlerin danışmanlığında spor faaliyetlerine yönlendiriyoruz. Paralimpik branşı açacağız. Bizim amacımız vatandaşlarımızı spora kazandırdığımız zaman Türkiye'deki diğer kulüplere ve milli takımların faydasına sunmak istiyoruz. 2028 Los Angeles Paralimpik Olimpiyatları'na kadar yetiştirdiğimiz sporcuları oralara yollamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sedat İncesu: "Galatasaray kültürü asla toplumsal olaylara kafasını çeviren bir kulüp değil"

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'nın sarı-kırmızılıların 100. yılında kurulduğunu hatırlatan Sedat İncesu, "Takımımız 2005 yılında Galatasarayımızın 100. yılında kuruldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında da biz projeye de imza atmak istedik. 2005 yılında bu projenin tekerlekli basketbol ayağıyla başlamıştık. İsmail ve Fikri, Spor Bakanlığı'nda paralimpik uzmanı olarak çalışıyoruz. Selvi, Kadın Milli Takım sporcusu. Fikri'nin uzmanlığıyla beraber Selvi'yi transfer ettik. Bu proje de böyle gidecek. Nuran ilk sivil gazilerimizden. Yaşanan terör saldırısından sağ kurtuldu. Biz pandemi öncesinde duyurmaya başlamıştık. Bu proje ile ilgi niyetimizi açıklarken. Buğra sosyal medyadan ulaştık. Galatasaray'da birçok kişinin projesi var. Ben de hayatımı bu konuya adadım. Galatasaray kültürü asla toplumsal olaylara kafasını çeviren bir kulüp değil. Bizim projemiz daha kapsamlı, önemli. Bizim projemize gösterdiği destek için başkanımıza, eşi Mesude hanıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Sporcularımız ileride bu projeyi devam ettirerek engelli kardeşlerine desteğe devam edecek" ifadelerini kullandı.

En büyük hayalini de açıklayan İncesu, "Rıza bey soruyordu, 'Yardımcı antrenör istemez misin?' diye. 2000 jenerasyonundan çıkan Okan hoca gibi kendi sporcularımdan bir tanesini, Fikri ve İsmail gibi onlardan birinin başantrenör olarak yerimi devralması, onların kendi yetiştirdikleri bir sporcuya devretmesi, bu en büyük hayalim. İnanılmaz tecrübeliler. İnşallah bu hayali Galatasaray'da gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Rıza Tevfik Morova: "Biz spor kulübüyüz, futbol kulübü değiliz"

18 branşla Türkiye'de en fazla şubesi olan kulüp olduklarını vurgulayan Rıza Tevfik Morova, "2 bin küsür sporcumuz var. Biz spor kulübüyüz, futbol kulübü değiliz. Türkiye'ye bu amatör branşların çoğunu biz getirmişiz. Son dönemlerde değişen ekonomik koşullar nedeniyle bazı branşlarımızda geri kalmışız, bunu kabul ediyoruz. Bunları nasıl daha iyiye götürebiliriz diye çalışmaya devam ediyoruz. Gözlemlediğim, son 1-2 yıldır amatör branşlarda finansal durumlar oluşmuş. Biz yetiştirici bir kulüp olarak başlamışız. Yetiştirdiğimiz sporcular Galatasaray çatısı altında milli takımlara gitmişler. Bazı başarılı sporcularımız da diğer kulüplere belirli ücretler karşılığında transfer olmaya başlamış. Rakibimiz olan bazı kulüp yöneticileriyle, transfer konusunda konuştum, 'Amatör ruhunu parayla kimse satın almasın' dedim. Çok değerli 4-5 sporcumuzu geçen sene elimizden kaçırdık, tutamadık. Bunların sebepleri var. Biz de çıkarıp böyle imkanlar sunabilirdik ama doğru bulmadık. 1.5 sene evvel göreve gelirken, başkanımızın da verdiği talimatlarla Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal olarak bağımsızlığını kazanmasından amatör şubelerin sonraki kendilerine özgü fonların yapılmasıyla Galatasaray amatör şubeleri ayağa kalkacak diye bekliyoruz. Bu sene de bazı girişimlerde bulunduk. Voleybol takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yaptık. Kadın voleybolda önümüzdeki sene başa oynayacak takım kuracağız. Yeni atletler yetiştiriyoruz. Gidenlerin yerine yenilerini yetiştiriyoruz. Yüzme, yelken, su topu takımlarımız fena gitmiyor. Kürekte iki senedir fena gitmiyorduk. Amatör ruhla yapılan sporda kulübe aidiyet benim için çok önemli. Galatasaraylıysanız ne yapıp, edip Galatasaray'da kalmanız lazım. Amatör sporlarda önem verdiğim bir şey var. Bütün sporcularımızı müzemizi gezdiriyoruz. Galatasaray'ın tarihini anlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL