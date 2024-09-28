Erciyes 38, Denizlispor ile Karşılaşıyor

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 4. hafta maçında Denizlispor ile karşılaşacak. 29 Eylül Pazar günü oynanacak müsabakayı Yusuf Aydın yönetecek.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Denizlispor maçını 3 puanla noktalamak istiyor. İlk 3 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alan ve 4 puanı bulunan mavi-siyahlılar, sahasında Ege temsilcisini mağlup etmek istiyor.
Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde hazırlanan mavi-siyahlılar, yarın oynanacak müsabakayı 3 puanla noktalamak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız. "İyi hazırlandık. Moralimiz yüksek. İlk iç saha galibiyetini almak istiyoruz" dedi.
29 Eylül Pazar günü oynanacak maçta Yusuf Aldın düdük çalacak. Saat 15.30'da başlayacak maçta Aydın'ın yardımcılıklarını Recep Korkmaz ile Abdullah Özcan yapacak. - KAYSERİ
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