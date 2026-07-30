Erciyes 38 FK, Al Bidda’yı 2-0 Yendi - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Al Bidda’yı 2-0 Yendi

Erciyes 38 FK, Al Bidda’yı 2-0 Yendi
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Erciyes 38 FK, Bolu kampında Al Bidda'yı 2-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında Katar 2'nci Lig ekiplerinden Al Bidda'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar kamptaki ilk hazırlık maçında Katar 2'nci Lig ekiplerinden Al Bidda ile karşılaştı. Karşılaşma Erciyes 38 FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İç Anadolu ekibine galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Seyit, 85'inci dakikada ise Çağrı kaydetti. Öte yandan hazırlık karşılaşmasını Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: DHA

Erciyes, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, Al Bidda’yı 2-0 Yendi - Son Dakika

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