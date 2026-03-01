Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'yi 1-0 Yendi

Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK\'yi 1-0 Yendi
01.03.2026 17:31
Erciyes 38 FK, 3. Lig'de Kırıkkale FK'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Gol Hüseyin Ekici'den geldi.

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Çağlar Demirkıran, Hamza İnal

ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin –Ahmet Kağan, Utkan Gökçen, Güney Günçel, Muhammed Doğan, Hüseyin Ekici(Dk.82 Burak Efe), Utku Burak, Mehmet Tosun(Dk.72 Berke), Artun Akçakın(Dk.72 Ali Kılıç), Serdar Yiğit(Dk.46 Caner), Ethem Balcı(Dk.72 Ozan)

KIRIKKALE FK: Canberk Yurdakul– İsmail Kara, Baran Karagöz(Dk.46 Mümin), Serdar Güncü, Şerafettin Bodur(Dk.78 Bahadır), Okan Deniz(Dk.78 Osman Burak), Şahin Şafakoğlu, Ömer Şişmanoğlu, Muhlis İstemi, Bedirhan Salih(Dk.56 Ethem), Furkan Akın(Dk.69 Enes).

GOL: Dk.1 Hüseyin Ekici (Erciyes 38 FK)

SARI KARTLAR: Mehmet, Artun, Muhammed Yasin (Erciyes 38 FK) Bedirhan, Şahin (Kırıkkale FK)

KIRMIZI KART: Dk.36 Utku Burak (Erciyes 38 FK)

3'üncü Lig 2'inci Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Kırıkkale FK'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hüseyin Ekici, Kırıkkale, Erciyes, Futbol, Spor

