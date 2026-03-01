Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK\'yi 1-0 Yendi

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Çağlar Demirkıran, Hamza İnal
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin –Ahmet Kağan, Utkan Gökçen, Güney Günçel, Muhammed Doğan, Hüseyin Ekici(Dk.82 Burak Efe), Utku Burak, Mehmet Tosun(Dk.72 Berke), Artun Akçakın(Dk.72 Ali Kılıç), Serdar Yiğit(Dk.46 Caner), Ethem Balcı(Dk.72 Ozan)
KIRIKKALE FK: Canberk Yurdakul– İsmail Kara, Baran Karagöz(Dk.46 Mümin), Serdar Güncü, Şerafettin Bodur(Dk.78 Bahadır), Okan Deniz(Dk.78 Osman Burak), Şahin Şafakoğlu, Ömer Şişmanoğlu, Muhlis İstemi, Bedirhan Salih(Dk.56 Ethem), Furkan Akın(Dk.69 Enes).
GOL: Dk.1 Hüseyin Ekici (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Mehmet, Artun, Muhammed Yasin (Erciyes 38 FK) Bedirhan, Şahin (Kırıkkale FK)
KIRMIZI KART: Dk.36 Utku Burak (Erciyes 38 FK)
3'üncü Lig 2'inci Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Kırıkkale FK'yı 1-0 mağlup etti.
