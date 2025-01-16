Erciyes 38 FK, Zonguldakspor\'u Konuk Ediyor

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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında Zonguldakspor'u mağlup etmek istiyor.

Ligin ilk yarısını 19 puanla 9. sırada noktalayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Grupta şampiyonluk hesapları yapan Zonguldakspor'u konuk edecek olan mavi-siyahlılar, takviyeli kadrosu ile 3 puanı hanesine yazdırmayı arzuluyor.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da yapan ve sonrasında antrenmanlarını Kayseri'de sürdüren mavi-siyahlı takımda, taraftarının desteği ile galibiyete erişmeyi istiyor. Erciyes 38 FK ile Zonguldakspor arasındaki müsabaka 19 Ocak Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 14: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ