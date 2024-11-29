Erciyes-Ağrı Maçı Hakemi Belirlendi

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Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Ağrı 1970 spor arasında 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçın hakemi belli oldu. MHK, bu maça Sinan Dereci'yi görevlendirdi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Ağrı 1970spor arasında oynanacak Türkiye 3. Lig 4. Grup maçının hakemi belli oldu. 1 Aralık Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maç için Merkez Hakem Kurulu, Sinan Dereci'yi orta hakem olarak görevlendirdi. Bu maçta Sinan Dereci'nin yardımcılığını Coşkun Yalçın ile Mehmet Şenkaya yapacak. - KAYSERİ