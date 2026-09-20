Erciyes'te 17 bin 500 metrekarelik atletizm pistine tartan dökümü başladı - Son Dakika
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Erciyes'te 17 bin 500 metrekarelik atletizm pistine tartan dökümü başladı

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Erciyes\'te 17 bin 500 metrekarelik atletizm pistine tartan dökümü başladı
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 17 bin 500 metrekarelik atletizm pistinde tartan dökümü bugün başladı. TAF Başkanı Ahmet Karadağ, 6 kulvarlı pistin 10-15 günde tamamlanacağını ve tesisin dünyanın en önemli kamp merkezlerinden biri olacağını belirtti.

ERCİYES Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı devam eden atletizm pistiyle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, "Kısa sürede tartan pist bittikten sonra dünyanın en önemli kamp merkezlerinden birisi olacak. Türk atletizminin bu yeni tesisle çok başarılı dereceler elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmalarında sona yaklaşılan 17 bin 500 metrekarelik alana sahip atletizm pistinde bugün itibariyle tartan pistlerinin dökülmesine başlandı. TAF Başkanı Ahmet Karadağ çalışmaların devam ettiği atletizm pistiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karadağ, "Uzun süreden beri Türkiye, atletizm altyapısına çok büyük değer vermekte. Özellikle atletizm için gerekli olan tartan pistlerin dökülmesi, hemen hemen tüm illerimizde tamamlanmış durumda. Biz 81 ilde, 953 ilçede çok ciddi bir şekilde teşkilatı olan federasyonuz. Tüm federasyonlar arasında bu kadar büyük bir teşkilatı olan çok az federasyon var. Bu sebeple de çok sayıdaki sporcumuza alan sağlamak zorundayız. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın sporcu kimliği sebebiyle bizlere verdiği destek neticesinde, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın Kayseri'ye gelmesi neticesinde Kayseri'ye Türkiye'de ilk dünyada da en önemli pistini yapmak durumundayız ve bugün itibariyle 'bismillah' dedik. Tartan pistini dökmeye başladık. Kısa sürede tartan pist bittikten sonra dünyanın en önemli kamp merkezlerinden birisi olacak. Yaklaşık 2 bin metre irtifada spor yapan sporcuların, aşağıdaki irtifalara indiği zaman derecelerinin başarılı olduğunu bilim her şekliyle söylemekte. Bilimi yakalamak amacıyla bunun olmasından dolayı çok mutlu ve umutluyum. Türk atletizminin bu yeni tesisle çok başarılı dereceler elde edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN GÜZEL TESİSİ OLACAK'

Dünya'da bu tip tesislerin az olduğunu söyleyen Karadağ, "Herkes Kenya'ya Etiyopya'ya gitmekte. Orada da yüksek performans merkezleri var. Ancak bizim tesis kamp merkezinin yenilenmesiyle dünyanın en güzel tesisi olacak. Daha iyisi olmayacak gibi görünüyor. Gerçekten çok mutluyuz. Tartan pistinin dökülmesi 10-15 gün içinde bitecek. 6 kulvarlı bir tartan pist var. Türkiye rekorlarını kırmak, hatta bazı sporcular kendi ülke rekorlarını kırmak için gelecekler, kamp yapacaklar, yarışlar yapacağız. Özellikle sprint yarışları içim çok ideal bir yükseklik. O yükseklikte dünya rekoru kıranlar da olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerAhmet KaradağAtletizmErciyesSporSon Dakika

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