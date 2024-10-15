Erciyes\'te ITF Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Spor

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor.

Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Turnuva hakkında bilgi verin Tennis Organisation??????? Temsilcisi Mert Güneş Saraçoğlu, bu turnuvanın uzun süre Antalya'da yapıldığını, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te 2 bin 300 rakımda gerçekleştirildiğini söyledi.

Saraçoğlu, birçok sporcunun yüksek rakımda performans sergilediğini, bunun da kondisyonlarına katkı sağladığını belirtti.

Şampiyon olan sporcuların uluslararası sıralamada 50 puan kazanacağı turnuva, 3 Kasım'da sona erecek.