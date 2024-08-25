Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları İkinci Gününde - Son Dakika
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları İkinci Gününde

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları İkinci Gününde

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor. Aynı gün Kayseri MTB Kupası yarışları da gerçekleştirilecek.

25.08.2024 11:50
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan organizasyona katılan sporcular, 128 kilometrelik Grand Prix Kaisareia etabında pedal çevirmeye başladı.

Öte yandan bugün iki etapta gerçekleştirilecek Kayseri MTB Kupası yarışlarında Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan 90 sporcu mücadele edecek.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır bisiklet yarışları düzenlediklerini ifade etti.

Spor şehri olma yolunda ilerlediklerini anlatan Elcuman, şunları kaydetti:

"Şu anda 166'ncı bisiklet yarışımıza start verdik. 167'nci bisiklet yarışımızı da Erciyes'te start vereceğiz. Aynı gün 2 yarış var. Parkurlarımız çok özel. Dün Soğanlı yarışı koşuldu, bugün de Kaisareia yarışı koşulacak. Tarihin ve kültürün birleştiği noktadayız. Kayseri her zaman Anadolu'da göç ve ticaret yollarının ortasında olmuş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bugün burada sadece yarış yapmıyorlar, tarihi ve turistik yerleri geziyorlar. Şehrimizin, Anadolu'nun ve Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli bir yarış oluyor."

Kaynak: AA

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