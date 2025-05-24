Ercüment Tekin Ankaragücü'nün Yeni Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ercüment Tekin Ankaragücü'nün Yeni Başkanı

Ercüment Tekin Ankaragücü\'nün Yeni Başkanı
24.05.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ercüment Tekin, 308 oyla başkan seçildi.

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ercüment Tekin, başkan seçildi.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel kurulda MKE Ankaragücü'nün mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Bent Ahlat'ın adaylığının düşmesiyle tek aday kalan Ercüment Tekin, 308 oy alarak MKE Ankaragücü Başkanı seçildi.

Tekin: "Ankaragücü taraftarı kulübüne sahip çıkmıştır, kulübünü geri almıştır"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması yapan Ercüment Tekin, "Bugün Ankaragücü taraftarı kulübüne sahip çıkmıştır, kulübünü geri almıştır. Kulübü ayağa kaldırmak üzere burada olacağız. Bu kulübü en büyük yapacağız. Bu şehri en büyük yapacağız. Hep beraber yapacağız. Bir kişiyle değil hep beraber yapacağız. En önemlisi, bu şehrin ayağa kalkması için bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Biz ayağa kalkarsak Ankara ayağa kalkar. Artık atkılılar kulübüne sahip çıkmıştır. Önümüzdeki günler hepimize hayırlı olsun. Buraya kadar geldiğiniz ve oy verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Ankaragücü yaşasın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Yerel Haberler, Ankaragücü, Politika, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercüment Tekin Ankaragücü'nün Yeni Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Evde başından vurulmuş halde bulundu 14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Evde başından vurulmuş halde bulundu
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
Üniversiteliler yüzde 74’lük zammı protesto etti Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Casus kamera ile tüm Türkiye’yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Süper Lig’e son bilet 1. Lig’de play-off finalinin adı belli oldu Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık sektörünü karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık sektörünü karıştıran sözler
13:12
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
22:05
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi
İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
22:05
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
21:22
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı
Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
21:13
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
20:27
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
20:07
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
19:19
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 16:20:56. #7.13#
SON DAKİKA: Ercüment Tekin Ankaragücü'nün Yeni Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.