Erdal Bayrak, Boluspor'un Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Erdal Bayrak, Boluspor'un Başkanı Seçildi

Erdal Bayrak, Boluspor\'un Başkanı Seçildi
17.06.2026 17:59
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Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda Erdal Bayrak, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

BOLUSPOR'un olağanüstü genel kurul toplantısında tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Erdal Bayrak, üyelerin oy çokluğu ile ikinci kez kırmızı-beyazlı kulübün başkanı seçildi.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı. Mali tablo ve denetim raporuna kırmızı-beyazlı takımın önceki başkanı Savaş Abak itiraz ederek ibra etmeyeceğini söyledi. Salonu dolduran üyelerin mali tablo ve raporları ibra etmesinin ardından Savaş Abak tepki göstererek salonu terk etti.

Kulüp üyelerinden Mahmut Alan'ın kürsüye gelerek Erdal Bayrak'ın görev süresi içerisinde kendisine yönelik eleştirilerde bulunanlara sert sözlerle yüklenmesi salonda gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler yerlerinden kalkarak kürsüye yürümek isterken araya polisler girdi. Alan, kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından güçlükle sakinleştirilerek salondan çıkarıldı.

Tek listeyle girilen seçimde Erdal Bayrak, üyelerin oy çokluğu ile ikinci kez kırmızı-beyazlı takımın başkanı seçildi.

ERDAL BAYRAK: BOLUSPOR İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIM

Başkan Bayrak, Boluspor için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Boluspor için gövdemizi, bütün vücudumuzu koyduk. Elimizden ne geliyorsa yapmaya, çalışmaya hazırız. Boluspor için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ama böyle olması da gerekiyordu. Çünkü yine gördüğünüz gibi bir aday yok, yine bir liste yok. Kulübün borç durumunu daha iyi biliyoruz. Bunları hem yapılandırıp hem ödeyerek kulüpte daha iyi takip edebileceğimize inandığımız için böyle bir karar aldık. Bunu da devam ettireceğiz bu sene inşallah. Daha iyi yerlere gelmeye niyetimiz var. Cezalı bir durumumuz yok. Transfer yasağımız yok. Yani kalkmayacak bir şey değil. Bir tane dosya var. O da çözülemeyecek bir durum değil. 28 bin euro civarı. Bunların hepsinin bilincinde olduğumuz için zaten devam ediyoruz. Eğer zaten yasak olacak olsa ben şu an aday olmazdım" dedi.

'BOLUSPOR ŞİRKETLEŞMELİ'

Bayrak, kırmızı-beyazlı takımın şirketleşmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şirketleşme ile ilgili şurada çok yakın bir örneğimiz var. Sakaryaspor'un 500-600 milyonluk bir bütçesi var. Düştü mü, düştü. Düşünce düşüyor. Bizim bütçemiz 200 milyon. Bütçelerin farkındasınız. Bu paralarla biz bu takımı ligde tuttuysak demek ki bizim de bir artımız olmuş. Ben öyle görüyorum. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Boluspor, Bolu'nun tek markası, en büyük değeri. Boluspor şirketleşmeli. Boluspor şirket olursa dilenci gibi sağa sola gitmez. Kendi şirketinin içinde, Oktay Ercan'ın önderliğinde, Savaş Abak'ın idaresinde, bizim yanlarında olup olmamamız önemli değil. Ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Böyle bir teklif sundum. Olur, olmaz. Ben onun peşinde de değilim. Benim tek amacım Boluspor. Başka bir amacım yok."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Boluspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdal Bayrak, Boluspor'un Başkanı Seçildi - Son Dakika

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