Erdoğan\'dan Arda Güler\'e: 68 metreden taktı

21.03.2026 09:11  Güncelleme: 09:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde açılışını yaptığı Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında bir çocukla sohbet eden Erdoğan, son günlerde attığı golle gündeme gelen Arda Güler hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Geçen gün ne yaptı Arda ya? 68 metreden taktı'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde açılışını yaptığı Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ziyaret sırasında yaşlı bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun" diyerek teşekkür etti. Erdoğan'ın "Beğendin mi burayı?" sorusuna ise "Çok beğendim" yanıtını verdi.

ARDA GÜLER DİYALOĞU GÜLÜMSETTİ

Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi alırken, çocuğun Arda Güler forması istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, formanın temin edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Güler'in son golüne de değinerek, "Geçen gün ne yaptı Arda ya? 68 metreden taktı" ifadelerini kullandı. Bakan Bak ise "Avladı kaleciyi" sözleriyle karşılık verdi.

Doruk'un annesi de çocuğunun Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, "Dersini bölüp izleyeceği tek şey milli takım maçları ve Arda Güler" dedi.

HEDİYE VE BAYRAMLAŞMA

Ziyaret kapsamında Erdoğan'a, kendisinin ve annesinin kara kalemle çizilmiş tablosu hediye edildi. Cumhurbaşkanı daha sonra hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bayramlarını kutladı.

