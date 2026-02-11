Ergin Ataman'ın acı günü - Son Dakika
Ergin Ataman'ın acı günü

Ergin Ataman\'ın acı günü
11.02.2026 18:19
Ergin Ataman\'ın acı günü
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi Gülten Ataman son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere spor camiasında birçok önemli isim Ergin Ataman'ı yalnız bırakmadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi Gülten Ataman, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ATAMAN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Gülten Ataman için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Ergin Ataman ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM ATAMAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze namazına eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, FIBA Avrupa Onursal Başkanı Turgay Demirel, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ile yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic, Esenler Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, lacivert-beyazlılarda forma giyen Rodrigue Beaubois, Bursaspor Basketbol oyuncusu Göksenin Köksal, milli basketbolcular Tarık Biberoviç, Şehmus Hazer, Ercan Osmani, Onuralp Bitim, Erkan Yılmaz, Sertaç Şanlı, Berk İbrahim Uğurlu ve Shane Larkin, başantrenörler Oktay Mahmuti, Aziz Akkaya ve Ender Arslan, eski milli basketbolcular Ömer Onan, İbrahim Kutluay, Kerem Tunçeri, Semih Erden ve Mehmet Yağmur'un yanı sıra birçok isim katıldı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    basın sağolun, 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:28
