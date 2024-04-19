Ergin Ataman\'ın babası İbrahim Nuray Ataman son yolculuğuna uğurlandı

EBYÜ Öğrencileri Almanya'da Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Rektör Levent, öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayarak, ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.