Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 85-82 kazanan Efes, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmaya ise taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.
Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY EuroLegaue'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.
Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.
Ataman'ın soyunma odasına giderken, "Benim sayemde EuroLegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.
Anadolu Efes'te uzun yıllar görev alan Ergin Ataman, EuroLeague'de 2 şampiyonluk kazandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Ataman yönetiminde aynı zamanda 1 kez de EuroLeague'de final oynadı.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti - Son Dakika
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