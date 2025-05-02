Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti

bindokuzyüzüç semih:

fenerlilere çok acı yaşattı, efes yönetimi fblilerden oluşuyo biletler zaten sahipli normal tepkiler :D günün sonunda hem efesi hem feneri eleyecek yine :D tartışmasız Türkiye'nin en başarılı en büyük spor adamı ve gururumuzsun Ergin Ataman! her takımda daha düşük bütçelerle başarılı oldu, oğlu da bizim zamanlarda kalma BEŞİKTAŞ'lı oldu, seviyoruz hocam :)