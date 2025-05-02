Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti

Geniş Video İzle

THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Maçın son anlarında ise Efes taraftarları ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında sözlü düello yaşandı. Ataman, taraftarların 'mola alsana' tezahüratlarına sinirlenerek, kazandığı şampiyonlukları simgeleyen bayrakları gösterdi ve maç bitmeden soyunma odasına gitti.

02.05.2025 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 85-82 kazanan Efes, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

ERGİN ATAMAN İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmaya ise taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

O TEZAHÜRAT ATAMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY EuroLegaue'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

TEPKİSİ KAMERAYA YANSIDI

Ataman'ın soyunma odasına giderken, "Benim sayemde EuroLegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

ANADOLU EFES'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Anadolu Efes'te uzun yıllar görev alan Ergin Ataman, EuroLeague'de 2 şampiyonluk kazandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Ataman yönetiminde aynı zamanda 1 kez de EuroLeague'de final oynadı.

Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti

Panathinaikos, Anadolu Efes, Ergin Ataman, 3-sayfa, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bindokuzyüzüç semih:
    fenerlilere çok acı yaşattı, efes yönetimi fblilerden oluşuyo biletler zaten sahipli normal tepkiler :D günün sonunda hem efesi hem feneri eleyecek yine :D tartışmasız Türkiye'nin en başarılı en büyük spor adamı ve gururumuzsun Ergin Ataman! her takımda daha düşük bütçelerle başarılı oldu, oğlu da bizim zamanlarda kalma BEŞİKTAŞ'lı oldu, seviyoruz hocam :) 91 14 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    baskette bile şike yapan tescilli şikeci takımı her köşede her yerde her fırsatta eninde sonunda ezim ezim eziyor bu adam :) rakipleri de ortak mağduriyet yaşıyor öfke nöbetleri geçiriyor ahahahaha 57 9 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bu oe dının ülkeye girişi yasaklanmalı 9 52 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    adam işinin piri seversin sevmezsin, sporda sonuç önemli efesi şampiyon yapan adam. seyircinin atamanla oynaması doğru değil sportmencede değil. 43 9 Yanıtla
  • Hasan 78:
    ne kadar itici bi kişilik.... 16 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ERGİN ATAMAN ANADOLU EFES E BIR DAHA RUYASINDA GOREMEYECEGI MUTLUKLAR YASATMISTIR, YAPILAN TEK KELIME ILE NANKORLUKTUR. 5 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:26:51. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.