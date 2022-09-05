Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar Süper Lig'in 1. hafta maçları 11-14 Eylül'de oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Erkekler Süper Lig müsabakaları ise 10-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

gençlik, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hentbolda süper liglerde ilk hafta maç programları açıklandı - Son Dakika

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