Erman Toroğlu bitime 6 hafta kala şampiyonu ilan etti

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Torreira ve Davinson Sanchez attı. Bu sonuçla puanını 77 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya yükseltti.
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, maç sonu Ekol TV'de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu zor olarak değerlendiren Toroğlu, ''Galatasaray bugün hakikaten iyi futbol oynadı. Şu an arkadaş biz şampiyon olacağız havası var. Zaten Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ancak Galatasaray verirse olur. Bu oyun ve istekle de zor verir'' dedi.
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