Ermeni taraftarlar, Türkiye maçı için Kim Kardashian'ı tribüne davet etti - Son Dakika
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Ermeni taraftarlar, Türkiye maçı için Kim Kardashian'ı tribüne davet etti

23.03.2023 09:46

Arsenal ve Paris Saint-Germain'in maçlarını tribünde izleyen ünlü model Kim Kardashian, iki takımın da sahadan yenilgiyle ayrılmasıyla birlikte sosyal medya bu olayı konuşmuştu. Futbolseverler, esprili bir dille Kardashian'ın büyük takımlara uğursuz geldiği yönünde yorumlar yaparken, son olarak ülkesi Ermenistan'ın taraftarları, Kardashian'a çağrı yaparak Türkiye maçında tribüne davet etti.

Ermenistan ile A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı mücadele öncesi Ermeni taraftarlar, ünlü model Kim Kardashian'a esprili bir çağrıda bulundu.

KARDASHIAN'I MAÇA DAVET ETTİLER

Kardashian, Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Sporting'e elendiği maç ile Fransa Ligue 1'de PSG'nin Reims'e yenildiği mücadeleyi tribünden izlemişti. Kardashian'ın izlediği maçlardan iki büyük takımın da mağlubiyetle ayrılması sonrası ülkesi Ermenistan'da taraftarlar, Kardashian'ı Türkiye ile oynanacak maçı izlemeye davet etti.

İLK MAÇ 25 MART'TA

Ermeni taraftarlar, "Kara kedi" olarak tanımladıkları Kim Kardashian'ın Ermenistan-Türkiye maçına gelerek A Milli Takım'a kötü şans getirmesini esprili bir dille belirttiler. Ermenistan ile Türkiye, grubun ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ikinci maç ise 8 Eylül 2023'te İstanbul'da oynanacak.

Kim Kardashian fotoğraflar:

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