Erol Zöngür 1 Yıl Ceza Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol Zöngür 1 Yıl Ceza Aldı

Erol Zöngür 1 Yıl Ceza Aldı
21.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın stoperi Erol Zöngür, bahis soruşturmasında 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda tekrar çıkışa geçerek 5'te 5'le ligin final etabı öncesi form tutan Karşıyaka sezonun ilk yarısında bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan stoperi Erol Zöngür'ü bırakmadı. Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın altyapısında hem antrenman hem de cezası bitene kadar yardımcı antrenörlük yapıyor. Karşıyaka kadrosundan bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 8 as oyuncudan 7'si aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayarak sahalara çoktan döndü. Erol ise kasım ayında 1024 futbolcunun PFDK'ya verilmesiyle başlayan soruşturmada 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Daha önce kariyerini amatörde geçirip Karşıyaka'ya gelmeden 2 sezon önce profesyonelliğe geçen Erol, profesyonel olduktan sonra 2.5 yıldır hiç bahis oynamadığını kanıtlamasına rağmen Tahkim Kurulu cezasında indirim yapmadı. Bahis hesabı aktif olmayan onlarca futbolcu 45'er gün ceza alırken 12 ayla cezalandırılan 24 yaşındaki stoper kariyerinin en iyi döneminde büyük şok yaşadı. İzmir ekibinde ilk yarıda ilk 10 maçta 11'de forma giyip savunmanın bel kemiği olan futbolcu çok iyi bir performans yakalamışken yeşil sahalardan 1 yıl ayrı kalarak kahroldu. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Erol'un kontratını feshetmedi. Altyapıyla hem antrenmanlara çıkıp hem antrenörlük yapan Erol yeni sezonda kasım ayında sahalara dönecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Zöngür 1 Yıl Ceza Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 13:07:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Erol Zöngür 1 Yıl Ceza Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.