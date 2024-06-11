Erzincanlı Sporcular Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Erzincanlı Sporcular Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Başarıya Ulaştı

Ankara'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Zehra Erdem, Bengisu Erçetin - Nazlıcan İnci ve Emre Sönmez - Yasemen Bektaş altın madalya kazanan sporcular arasında yer aldı.

11.06.2024 15:32
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Ankara'da düzenlenen ve Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kıbrıs'ın katılımıyla yapılan Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.

5 kategoride oynanan ve 4 kategorisinde Erzincanlı sporcuların oynadığı maçlar sonunda; Tek Kadınlar Kategorisinde, milli sporcu Zehra Erdem altın madalya, Çift Kadınlar Kategorisinde, milli sporcular Bengisu Erçetin - Nazlıcan İnci altın madalya, Karışık Çiftler Kategorisinde, milli sporcular Emre Sönmez - Yasemen Bektaş altın madalya, Çift Erkekler Kategorisinde, Taha Emirhan Budak - Emre Sönmez gümüş madalya, Çift Kadınlar Kategorisinde, milli sporcular Sare Ece Başakın - Yasemen Bektaş gümüş madalya, Çift Erkekler Kategorisinde, milli sporcular Mert Tunç O - Abdulsamet Özdemir bronz madalya kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincanlı Sporcular Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Başarıya Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincanlı Sporcular Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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