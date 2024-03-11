Erzurum\'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları\'nda heyecan devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan yapılan müsabakalarla devam etti.
Alp disiplininde dev slalomda madalyalar sahiplerini buldu. Konaklı Kayak Merkezi'ndeki yarışlara erkeklerde 25, kadınlarda ise 12 sporcu katıldı. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, gümüş madalyayı Japonya'dan Yusuke Murata, bronz madalyayı ise Avusturya'da Christoph Lebelhuber elde etti. Türk sporculardan İdris Şimşek 2.21.52'yle 16., Ali Çat 2.39.69'la 17. olurken, Hamdi Yağcı diskalifiye oldu. Kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck, gümüş madalyayı Yuki Takae, bronz madalyayı ise Avusturya'dan Johanna Koetti elde etti.
2023 Kış Deaflympics'te futsal erkeklerde finalin adı: İran-Japonya
Futsalda Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda erkeklerde yarı final ve klasman maçları oynandı. Yarı finallerde Japonya, İspanya'yı 2-0, İran Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Final maçı 12 Mart'ta 12.30'da oynanacak. Bronz madalya maçında ise aynı gün İspanya ile Brezilya karşılaşacak. Klasman maçlarında ise Türkiye, İtalya'ya 5-8 klasmanı maçında 9-4 yenildi. Milli takım 7. maçında 12 Mart'ta Cezayir'le karşılaşacak.
2023 Deaflympics Curling'te grup maçları tamamlandı
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda kadınlarda 4, erkeklerde 8 müsabaka yapıldı. Kadınlarda Türkiye son maçında Ukrayna'ya 14-2 yenildi. Türkiye, gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise gündüz maçında İtalya'ya 8-6 yenilen Türkiye, akşam seansında ise İsviçre'ye 9-2 kaybetti. Türkiye, gruptaki 8 maçını da mağlubiyetle tamamladı. - ERZURUM
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Giresun'da düzenlenen 'Doğa Sporlarının Dünü Bugünü' panelinde, doğa sporlarının kentteki geçmişi anlatıldı. Panele doğaseverler ve doğa sporcuları katıldı. Panelde, Dr. Hakan Güvenç, Faik Karakılıç ve Mustafa Dağ'ın doğa sporlarındaki öncü rolleri vurgulandı. Panel sonunda, Giresun'da doğa ve dağcılık sporlarına katkı sağlayan kişilere plaket verildi.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Maçta sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle zorlanan 1969 Bilecik Spor, galibiyeti kaçırdı. Ev sahibi ekip 40 puana yükselirken, 1969 Bilecik Spor 19 puanda kaldı. Bir sonraki maçta ise 1969 Bilecik Spor, İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşılaşacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Göktürk Spor Sahası hizmete açıldı. Başkan Deniz Köken'in yaptığı konuşmada, saha yapımının ardından spor salonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.
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