Erzurum'da Hakemler İçin Yeni Bina Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Hakemler İçin Yeni Bina Açıldı

Erzurum\'da Hakemler İçin Yeni Bina Açıldı

Erzurum 3 Temmuz Stadı'nda TFFHGD'nin yeni hizmet binası törenle açıldı. Hayırlı olsun!

18.10.2024 11:32
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Erzurum'un tarihi 3 Temmuz Stadı'nda inşa edilen Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yeni Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Erzurum Şubesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı. Tarihi 3 Temmuz Stadı Kampüsünde inşa edilen ve yapımı tamamlanan TFFHGD Erzurum Şubesi hizmet binasının açılışı oldukça görkemli geçti. Pasta kesimi yapılarak açılan yeni hizmet binası bundan böyle Erzurum bölgesi futbol hakemlerine hizmet verecek.

Yeni hizmet binasının açılışına Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Suat Yılmaz, TFF Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, TFF Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk, TFF Erzurum İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Lütfü Aydın, Başkan Yardımcısı Ozan Andaç Göral, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkan Vekili Kahraman Minnet, TFFHGD Denetleme Kurulu Başkanı Çetin Güçyetmez, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, Giresun İl Hakem Kurulu Başkanı Mürvet Sezer, MHK BHK Üyesi Zafer Korkmaz, Bayburt Eski Klasman Hakemi Murat Türkoğlu, TFF Klasman Temsilcisi Fahreddin Selçuk, Erzurum Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca, TÜMSAD Başkanı Muharrem Baydan, ASKF Genel Sekreteri Necdet Ürey, TFFHGD eski başkanları Hakan Eygü, Hasan Eğri Çayır, 3 Temmuz Stadı Tesis Sorumlusu İhsan Topaloğlu, Kulüp Başkanları ve yöneticiler, 3 Temmuz Stadı ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

Eski binamız bizim için nostaljik kalacak

TFF, MHK Erzurum İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, yeni dernek binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Bizim ömrümüz eski soyunma odasında geçti. Artık orası bizim için nostalji olarak kalacak. Buradan baktığımızda orada geçen anılarımızı hatırlayacağız. Bugün hakemlik mesleğine yeni başlayan bir çok il hakemimiz o binada hiç hakem forması giymeden yeni hizmet binamızda hizmet verecek. Bu dernek binasının yapılmasında bize destek olan herkese ve Dernek Başkanımız ve aynı zamanda Süper Lig hakemi olan Ömer Lütfü Aydın hocama teşekkür ediyoruz" dedi.

Çakmur: Erzurum ve Türk hakemliği için hayırlı olsun

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 3 Temmuz Stadı'nın amatör futbolun kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, "Burada bakanlığımızın destekleriyle amatör futbol kulüplerimiz için yeni soyunma odaları yaptık. Bugün de Erzurum ve Türk hakemliği için çok önemli olan hakemlerimizin yeni dernek binasını hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Aydın: Harcında temelinde emeği geçen herkese teşekkür ederim

Aynı zamanda Süper Lig hakemi olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Erzurum Şube Başkanı Ömer Lütfü Aydın, "Eski hizmet binamızda bizim için çok önemli ve çok değerli. Bizler o soyunma odasından çıkarak futbola ve hakemliğe hizmet ettik. Artık günümüz şartlarında çağa ayak uydurmamız gerekirdi. Biz de buraya Türk ve Erzurum hakemliğine layık güzel bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bize destek olan ve bu güzel tesisin ortaya çıkmasında emeği olan harcında temelinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pasta kesiminin ardından davetliler, yeni TFFHGD Erzurum Şubesi binasını gezdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Hakemler İçin Yeni Bina Açıldı - Son Dakika

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