Erzurumspor FK\'dan Tarihi Başarı

TRENDYOL 1'inci Lig lideri Erzurumspor FK son 12 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor. Erzurumspor FK, bu maçlarda rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Erzurumspor FK, tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. 2025-2026 sezonuna sancılı başlayan mavi-beyazlılar, evinde oynadığı ve 2-2 sonuçlanan Bodrum FK maçına kadar 9 beraberlik, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 30 gol atan Erzurumspor, kalesinde 17 gol gördü. Ligin 16'ncı haftasında Bolu deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor FK, evinde 2-2 sona eren Bodrum FK maçından sonra büyük bir çıkış yakaladı.

Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılarda galibiyet serisi başladı. Son 12 maçta galip gelen Erzurum ekibi, 38 gol atma başarısını gösterirken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

2 TARİHİ GALİBİYET

Son yılların en başarılı sezonunu geçiren Erzurumspor FK, 25'inci haftada Adana Demirspor'u 7-0, 29'uncu haftada Manisa Futbol Kulübünü 8-1 mağlup ederek tarihinin en farklı sonuçlarını elde etti.

1'inci ligde18 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 63 puanla lider olan Erzurumspor FK'da Eren Tozlu da en başarılı sezonunu geçiriyor. Eren Tozlu, Amed Sportif Faaliyetler'de 21 gol atan Mbaye Dıagne'nin ardından 19 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.

KARİYER REKORLARINI KIRIYORLAR

Manisa galibiyetinin ardından değerlendirmede bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, oyuncularının kariyer rekorları kırdığını söyledi. Özbalta, "1-0 kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz, bu skorla kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz. Ama oyuncularımızın sezonu iyi geçirmesi, kariyer rekorlarını kırmaları, farklı oyuncuların gol ve asist katkısı vermesi hem oyuncularımız hem de kulübümüz açısından bizi oldukça onurlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu açıdan da önemli bir galibiyetti. Ayrıca averajımıza katkı sağlayan bir skor olması da bizim için ayrı bir mutluluk verici oldu. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün hava çok soğuktu, Erzurum'un soğuk günlerinden birini yaşadık. Ramazan ayına rağmen gelip bizleri desteklediler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi bağırlarına basıyorlar, bu destek bizim için çok değerli. Önümüzde artık makasın daraldığı bir döneme giriyoruz. Ama baktığınız zaman hala oynanacak 9 maç var ve ortada alınması gereken 27 puan bulunuyor. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor" diye konuştu.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, 8-1'lik galibiyet sebebiyle futbolcu ve teknik ekibi tebrik etti. Her zaman takımın yanında olan taraftarın en büyük güçleri olduğunu ifade eden Ahmet Dal, "Bu başarı bir son değil daha büyük hedeflere yürüyüşümüzün en güçlü adımlarından biridir. Hep birlikte, sabırla, aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TOZLU'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Açıklamasında gol krallığı yarışında ikinci olan Eren Tozlu'ya ayrıca teşekkür eden Başkan Ahmet Dal, şunları söyledi:

"Son 5 sezonda formamızı gururla, başarıyla temsil eden bu sezon da kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve maçı 3 gol 2 asistle tamamlayan kaptanlarımızdan Eren Tozlu'yu da performansı için tebrik ediyorum. Maçın ilk 11'inde başlayan, sonradan oyuna girerek katkı sunan yedek kulübemizde her an hazır durumda olan futbolcu kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."