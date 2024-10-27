Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 4-0 Yendi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 4-0 Yendi

Erzurumspor FK, Keçiörengücü\'nü 4-0 Yendi

Erzurumspor FK, TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

27.10.2024 18:30
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Turgay İPEK/ ERZURUM,

Stad: Kazım Karabekir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Ramazan Ufuk Avdaş

Erzurumspor FK: Ataberk, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Gökhan Akkan), Guram Gıorbelitze, Azubuike, Giovanni Crociata (Dk.75 Sefa Akgün), Tonio Teklic (Dk. 86 Özgür Sert), Odıse Roshi (Dk 86 Süleyman Koç), Streli Mamba (Dk.75 Furkan Özhan), Eren Tozlu

Ankara Keçiörengüçü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 75 Yılmaz Basravi), Caulker, Arda Hilmi Şengül, Camara (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Ali Dere, Traore (Dk. 46 Recep Taşbakır), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Abazaj (Dk. 46 M.Dembele)

Sarı Kart: Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

GOLLER: Dk. 7 Guram Gıorbelitze, Dk 43 Yakup Kırtay, Dk. 64 ve 82 Eren Eren Tozlu (Pnlt) (Erzurumspor FK)

TFF Birinci Lig 10'uncu haftasında Erzurumspor FK kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü 7'nci dakikada Guram Gıorbelitze, 43'üncü dakikada Yakup Kırtay'ın ikinci yarıda ise 64'üncü ve 82'nci dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan attığı gollerle 4-0 yenerek liderliğe yükseldi.

7'nci dakikadaki Erzurumspor FK atağında Orhan'ın sağ kanattan gönderdiği uzun topa ceza alanı içinde sert vuran Guram Gıorbelitze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36'ncı dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında Tonio Teklic, zarif hareketlerle rakibinden sıyrıldı ve sert şutu az farkla dışarı çıktı.

43'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın serbest vuruşta gönderdiği topla buluşan Odıse Roshi'nin ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Yakup Kırtay topu kafa ile ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi

62'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Odıse Roshi kendisini yerde buldu. Hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Eren Tozlu penaltıdan attığı golle durumu 3-0 yaptı.

79'uncu dakikada ceza sahasına giren Furkan Özhan kendini yerde buldu. Hakem Ayberk Demirbaş ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Tozlu takımının dördüncü kendisinin ise ikinci golünü kaydetti: 4-0

(FOTOĞRALI)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 4-0 Yendi - Son Dakika

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