Erzurumspor'un Süper Lig Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor'un Süper Lig Hedefi

Erzurumspor\'un Süper Lig Hedefi
10.03.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, liderliğini sürdürerek şampiyonluk için kenetlendi. 12 haftada 12 galibiyet.

Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Erzurumspor FK'de camia, sezonun kalan bölümünde hedeflenen şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselmek için kenetlendi.

Doğu Anadolu temsilcisi mavi-beyazlı ekip, son haftalardaki istikrarlı performansıyla dikkati çekiyor. Son 12 haftada 12 galibiyet alarak büyük başarıya imza atan Dadaşlar, bu süreçte 38 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hücumda etkili, savunmada disiplinli bir görüntü sergileyen ve şampiyonluk için kenetlenen Erzurum temsilcisi, kalan 9 haftada da aynı performansı sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

"Serkan Özbalta kulübümüze çok ciddi bir değer katmıştır"

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi-beyazlı ekibin son 10 yıllık periyotta 2 kere Süper Lig heyecanı yaşadığını, bu süreçte bazen zor zamanlar geçirildiğini, geçmiş sezonların borçları sebebiyle ciddi anlamda zorlanıldığını ve bunun sonucunda uzun süreli transfer yasağıyla karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Geçen sezon bu borçların hepsini ödeyerek transfer yasağını kaldırdıklarını ve mevcut kadroya ilave oyuncular alarak yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Dal, "Sene başında Serkan Özbalta hocamızla yola çıktık ve hocamız ekibiyle birlikte gösterdiği disiplinli çalışmanın sonucunda kulübümüze çok ciddi bir değer katmıştır. Takımımız, yeni teknik adammız ve bu sezon aramıza katılan oyuncularla birlikte ligin 29. haftası itibarıyla lider durumda. İnşallah kalan 9 maçımızı da en güzel şekilde tamamlayıp takımımızı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Tüm konsantrasyonlarını saha içerisine verdiklerini söyleyen Dal, şunları ifade etti:

"Geride bıraktığımız son 12 haftada 12 galibiyet aldık. 38 gol atarken kalemizde yalnızca 3 gol gördük. Bu alanda da takımımız bizlere önemli bir başarı yaşatıyor. Erzurumspor, her zaman çok özel performanslarla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın gündemine giriyor. İnşallah kalan maçlarda da elde ettiğimiz bu başarıları sürdürerek ligi tamamlamak istiyoruz."

Yaklaşık 5 yıldır mavi-beyazlı formayı giyen Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı'nın kulübün başarısında çok önemli rol oynadığını vurgulayan Dal, özellikle Eren Tozlu'nun attığı goller ve yaptığı asistlerle kariyer sezonu geçirdiğini vurguladı.

"Taraftarımızın desteğiyle hedefe ulaşmak istiyoruz"

Taraftarın en sıkıntılı günlerde dahi kendilerini hiç yalnız bırakmadığına dikkati çeken Dal, "Kalan haftalarda da taraftarımızın yoğun desteğiyle hedefe ulaşmak istiyoruz. Ligin boyu kısaldıkça heyecan yükseliyor, maçlar da zorlaşıyor. Birbirinden zor final niteliğinde 9 maç oynayacağız. Tabii ki Erzurumspor'un hedefi her zaman bulunduğu ligin zirvesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki birlikteliğe de dikkati çeken Dal, şunları kaydetti:

"Arkadaşlık ve aile ortamı, takımın içindeki huzur, bizim futbolculara karşı sorumluluklarımız bizi bu noktaya getirdi. Hocamız ve ekibinin, kulüp personelinin hepsinin büyük özverisi ve çabası var. Tahtası kapalı, stadını kullanamazken, puanları silinirken ve düşmenin en büyük adayı denilen Erzurumspor'da doğru şeyler yaparak takımımızı ligde tuttuk. Bugün de yine doğru işler yaparak takımımızı hedefe götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda takımın iyi bir performans sergilemesinin arkasında böyle bir ruh ve birliktelik var. Bunu sürdürerek şehrimizin, taraftarımızın, camiamızın beklentisi olan şampiyonluk kupasını inşallah Erzurum'a kazandıracağız. Sezonu kazasız, belasız, sakatlıksız, en güzel şekilde tüm kulüpler ve Erzurumspor adına tamamlamayı diliyorum."

Kaynak: AA

Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'un Süper Lig Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Savaş, Avrupa’yı vurdu Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı
Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:21
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:04:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurumspor'un Süper Lig Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.