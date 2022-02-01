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Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor - Son Dakika

Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor

01.02.2022 10:36
Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor

Aktif futbol kariyerine devam eden Franck Ribery, futbolu bırakmaya hazırlanıyor. Halen İtalya'nın Salernitana takımında oynayan 39 yaşındaki yaşayan efsane, sağlık sorunları sebebiyle bu sezon birçok maç kaçırdı.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Salernitana'ya imza atan Ribery şu ana kadar 13 maçta görev yaparken sakatlık ve Covid-19 nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

VEDA EDECEK

Goal'de yer alan habere göre, Nisan ayında 39 yaşına girecek Franck Ribery, kaptanlık yaptığı Salernitana'dan sezon ortasında ayrılıp kariyerini noktalamayı düşünüyor.

Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

GALATASARAY'IN YOLUNU TUTTU

Boulogne'de futbol kariyerine başlayan Ribery bir sezonluk Brest macerasının ardından 2004-05 sezonunda Metz'e transfer olmuş ve aynı sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

FİTİLİ TÜRKİYE'DE ATEŞLEDİ

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'dan kavgalı şekilde ayrılarak Marsilya'nın yolunu tuttu. Buradaki iki sezonun ardından Bayern Münih'e transfer oldu. 12 yıllık Bayern kariyerinde yaşamadığı başarı kalmadı.

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İtalya Serie A, Franck Ribery, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor - Son Dakika
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