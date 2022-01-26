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Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi - Son Dakika

Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi

26.01.2022 00:05
Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi

Eski Galatasaraylı futbolcu Karan, evinde 400 liralık tuvalet kağıdı kullanan sarı-kırmızılıların kaptanı Turan'ı ti'ye aldı. Ümit Karan, "Arda'nın en değerli yeri orası olduğu için yatırımı doğru yere yapmış" dedi.

Bir ödül törenine katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Arda Turan'a yaptığı göndermeyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde evinde 400 liralık tuvalet kağıdı kullanmasıyla gündem olan Turan'a esprili bir dille takılan Karan'ın sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi: En değerli yeri orası
Ümit Karan

"YATIRIMI DOĞRU YERE YAPMIŞ"

Snob Magazin'in haberine göre, Eski futbolcu Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da oynayan Arda Turan'ın evinde 400 TL'lik siyah tuvalet kağıdı kullanması hakkında konuştu. Karan, "Arda'nın en değerli yeri orası olduğu için yatırımı doğru yere yapmış" diyerek, espri yaptı.

Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi: En değerli yeri orası

"ARTIK HER TUVALETE KOYMUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde tuvalet kağıdıyla ilgili gelen yorumların ardından açıklama yapan Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" demişti.

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Galatasaray, Arda Turan, Ümit Karan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi - Son Dakika Spor


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