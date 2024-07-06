Eskişehir'de 5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehir'de 5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri Başladı

Eskişehir'de düzenlenen 5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri etkinliği başladı. Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı paraşütçüler bir araya geldi. Etkinlikte, paraşütçüler nostaljik uçaklardan atlayış yaparken, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi de izlendi. Festivalin kapanışında paraşütçülere katılım sertifikaları takdim edilecek.

06.07.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" başladı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı paraşütçüler bir araya geldi.

Doğu Apronu'nda düzenlenen, tüm atlayışların ücretsiz olduğu halka açık etkinlikte, "ANTONOV AN-2" ve "CESSNA 172" model iki uçakla 7 bin ve 10 bin fit yükseğe çıkan paraşütçüler, nostaljik uçaklardan kendilerini gökyüzüne bıraktı.

Paraşütçüler, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı akrobasi gösterisini de izledi.

Yarın sona erecek festivalin kapanışında paraşütçülere "Katılım Sertifikaları" takdim edilecek.

"Türkiye'deki tüm paraşütçülerimiz davetli"

Şener, gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, paraşüt festivalinde gösteri sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gösteri uçuşuyla festivale katılım sağladığını kaydeden Şener, "Çok güzel bir gün. Havamız şahane. Rengarenk paraşütleri izledik. Sonrasında gösteri uçuşu yapmaktan dolayı da büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu ise İstanbul, İzmir, Denizli gibi Türkiye'nin pek çok şehrinden paraşüt tutkunlarının Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bir araya geldiğini belirtti.

Görenoğlu, sabahın ilk ışıklarından itibaren yaklaşık 50 paraşütçünün atlayış yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Atlayışlarımız nostaljik "ANTONOV AN-2" ve "CESSNA 172" hava araçlarıyla gerçekleşiyor. Çok güzel güneşli harika bir gün. Sabah 05.30'da atlayışlara başladık. Sabahtan itibaren atlayışlarımız devam ediyor. Bu etkinliğimiz paraşütçülerimize özel. Türkiye'deki tüm paraşütçülerimiz davetli. Bu festivalimizi 7'den 70'e herkes izlemeye gelebiliyor. Gün boyu atlayışlar devam edecek."

Etkinliğe Sinop'tan gelerek katılan paraşütçü Mustafa Kavak, 36 yıldır bu sporla ilgilendiğini anlattı.

Türk Hava Kurumu'nun yetiştirdiği paraşütçülerden olduğunu anlatan Kavak, "Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin tüm paraşütçülere sunduğu çok güzel bir imkan var. 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde Sivrihisar'dayız. Bize her türlü olanağı sağladılar. 2 uçak tahsis ettiler. Kalacak yer temin ettiler. Burada konakladık ve bir akşam daha konaklayacağız. Mükemmel bir ortamdayız. Burası Türkiye'de tek. Ücretsiz olarak biz burada atlayış yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Semin Öztürk Şener, Sivrihisar, Eskişehir, Türkiye, Havacılık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'de 5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 14:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement