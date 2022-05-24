Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı

24.05.2022 14:50

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2,5 ay önce servis otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tekvandocu Taha Görkem Sarı'nın cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2,5 ay önce servis otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tekvandocu Taha Görkem Sarı'nın cenazesi toprağa verildi.

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sarı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Yenikent Camisi'ne getirildi.

Taha Görkem Sarı'nın tabutunun üzerine forması ile bir turnuvadan kazandığı altın madalya konuldu.

Genç sporcunun cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Tekvando antrenörü Nadir Özsoy, kızı milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme Müsabakaları'na giderken 7 Mart'ta geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmiş, sporcu Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı. Sarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de yaşamını yitiren tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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