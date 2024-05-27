İstanbul'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular şampiyon oldu - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular şampiyon oldu

İstanbul\'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası\'nda Türk sporcular şampiyon oldu

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Emircan Çoşgun ve Sümeyye Kılıç, şampiyonluğa ulaştı. Sporcular, gelecek turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti. Emircan Coşgun 71 kilo K1 branşında, Sümeyye Kılıç ise yıldız kadınlar 55 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

27.05.2024 09:50
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İstanbul'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda, Eskişehir'de yaşayan Emircan Çoşgun; 71 kilo K1 branşında ve Sümeyye Kılıç ise yıldız kadınlar 55 kiloda şampiyon oldu.

İstanbul'da 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Emircan Çoşgun ve Sümeyye Kılıç, şampiyonluğa ulaştı. Yoğun antrenman programının meyvesini topladıklarını belirten sporcular, gelecek turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ettiler. Emircan Coşgun 71 kilo K1 branşında, Sümeyye Kılıç ise yıldız kadınlar 55 kilo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kick Boks Federasyonu'nun tek Türk ve kadın antrenörlüğü görevini üstlenen Seda Duygu Aygün, 2019 yılından beri milli takım antrenörlüğü de yapıyor. İstanbul'daki organizasyonda Emircan Coşgun ve Sümeyye Kılıç'ın şampiyon şampiyon olmasında katkısı olan Antrenör Aygün, sporcularına kendi tecrübelerini edindirmeyi amaçlıyor.

Emircan Coşgun: "Hedefim ilk önce ülkemi sonra şehrimi sonra da ailemi gururlandırmak"

4 Türkiye, 3 dünya şampiyonluğu ve 1 Avrupa ikinciliği bulunan milli sporcu Emircan Coşgun, 2023 yılından beri milli takım forması giyiyor. Coşgun, "Son maçta dünya kupasına çıktım. Orada 71 kilo K1 branşında dünya şampiyonu oldum. 2 maç yaptım, biri Azerbaycan şampiyonuydu. Biri Çek Cumhuriyeti şampiyonuydu. İkisinde de maçı üstün bir şekilde 3-0 olarak bitirdim. Müsabaka zamanında yaklaşık 5-6 aydır, 7 gün çalışarak zorlu bir süreçten geçtim. Maç zamanında da biraz stres elbette vardı. Sonuç olarak Türkiye'yi temsil etmek için orada dövüşüyorum. Birkaç tane de ufak sakatlıklarım oldu. O yüzden biraz da onun da stresi vardı ama ona rağmen üstesinden geldim. Her türlü rakiplerimi yendim. Şu anki hedefim dünya şampiyonası, ayın 8'inde olacak. Şu an onun için hazırlanıyorum. Şu an milli takım puanında da birinci sıradayım. Önümüzde Türkiye şampiyonası var, eğer onu da kazanırsam ülkemi temsil etmek için Macaristan'a dünya şampiyonasına gideceğim. Hedefim, ilk önce ülkemi, sonra şehrimi, sonra da ailemi gururlandırmak. Çok fazla destek gören bir spor dalı değil kick boks. O yüzden de hep destek olmalarını istiyorum şehrimin, ülkemin. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında kendimi kanıtlamak, göstermek istiyorum. İleriki hedeflerim içinde profesyonel dövüşçü olmak istiyorum. Yani profesyonel olarak devam etmek istiyorum ben bu işe" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Kılıç: "Şampiyonluk elde ettikten sonra insanların tebrik etmesi güzel bir duyguydu"

Kick Boks Dünya Kupası'nda yıldız kadınlar 55 kiloda 5 rakibini de yenerek şampiyonluğa ulaşan Sümeyye Kılıç, "Bu sene aktif olarak birçok maça katıldım ve birçok şampiyonluk elde ettim. Senenin başında Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında birincilik elde ettim. Ardından Konya'da illerarası bir şampiyona düzenlenmişti, orada da birincilik elde ettim. Yıldız bayanlar 55 kilo kategorisinde 5 maç yaparak dünya kupası şampiyonu oldum. Çok güzel bir duygu şampiyon olmak, orada maç atmosferinde kazanmak, bir sürü maçı almak çok güzel bir duygu. Şampiyonluk elde ettikten sonra insanların tebrik etmesi, takdir etmesi gerçekten güzel bir duyguydu. Yoğun bir antrenman tempomuz vardı. Sabah koşulları oluyordu. Haftanın her günü akşam antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğlen antrenmanlarımız oluyor. Yoğun bir süreçten geçtik. Şu an puanlama sırasında da en yüksek puana sahibim. Hedefim, dünya kupasında birinci olduktan sonra dünyaya geçip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

Seda Duygu Aygün: "Daha heyecanlı daha gururlu hissediyorum"

Dünya Kick Boks Federasyonu'nun tek Türk ve tek kadın antrenörü olan Seda Duygu Aygün, 6 sporcu ile katıldıkları dünya kupasından 5 dereceyle döndüklerini belirterek, "4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğu olan bir kick boksçuyum. 2019 yılından beri milli takım antrenörlüğü yapmakla beraber Dünya Kick Boks Federasyonu'nun 7 antrenöründen tek Türk ve tek kadın antrenörüyüm. 15-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan ve üçüncüsü gerçekleştirilen Dünya Kick Boks Kupası'na 6 sporcu ile katıldık Dinamik Spor Kulübü olarak. 5 tane derece elde ettik. 2 şampiyon, 2 ikinci, 1 üçüncülük aldık. Emircan Coşgun, Sümeyye Kılıç birinci oldu. Muhammed Şahan Bekdili ve Özgür Yiğit Özçelik ikinci; Kemal Ercan adlı sporcumuz ise üçüncü oldu. Tabii kulübümüzde daha nice sporcularımız var ama arena büyük olduğu için 6 sporcu ile gidip 5 sporcuyla da dereceyle döndük. Hedefimiz ise derece yapmış ve daha önceki turnuvalarda şampiyon olmuş sporcularımızı, dünya arenalarında görmek. Eylül ayında Macaristan'da yapılacak Dünya Gençler Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, ilimizi ve ülkemizi temsil edip, İstiklal Marşı'nı okutmak. Hislerim inanılmaz heyecanlı. 3 yaşında spora başlamış bir birey olarak inanılmaz heyecanlı ve stresli bir dönem antrenörlük dönemi. Sporculuk daha basitmiş. Her maçtan geldikten sonra onlarla tekrar tekrar helalleşiyorum. Antrenörlük çok zor o yüzden. Daha heyecanlı, daha gururlu hissediyorum diyebilirim. Ben hangi yoldan geçtiysem onlar da o yoldan geçsin istiyorum. Ben ne yaşadıysam kendi tecrübelerimi onlara edindirmeye çalışıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular şampiyon oldu - Son Dakika

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