Eskişehirli genç sporcu, Antalya\'daki Balkan Kros Milli Takım seçmelerini kazandı

Balkan Kros Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne Eskişehir'den katılan Elif Naz Köseoğlu şampiyon oldu.

Şampiyona, 14 Ekim tarihinde Antalya'da düzenlendi. Eskişehir'den milli sporcu Elif Naz Köseoğlu, şampiyonaya katıldı. Şampiyon olan Köseoğlu, başarısıyla Eskişehir'i gururlandırdı. Köseoğlu, 7 Kasım'da Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, milli sporcu Elif Naz Köseoğlu'nu ve antrenörlerimizi tebrik ederek, şampiyonada başarılar diledi.