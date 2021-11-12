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Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi "Bando Es-Es" hüzünlü çalıyor - Son Dakika

Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi "Bando Es-Es" hüzünlü çalıyor

12.11.2021 11:01
Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi

Eskişehirspor taraftarlarının 2006 gönüllülük esasıyla oluşturduğu "Bando Es-Es", zor günler geçiren takımlarının yeniden ayağa kalkması için her maç tribündeki yerini alıyor.

Eskişehirspor taraftarlarının 2006 gönüllülük esasıyla oluşturduğu "Bando Es-Es", zor günler geçiren takımlarının yeniden ayağa kalkması için her maç tribündeki yerini alıyor.

Tribünde küfürsüz bir ortam oluşturup maçların şölen havasında geçmesini sağlamak amacıyla 15 yıl önce çeşitli meslek gruplarından taraftarlarca kurulan grup, takımın iç saha maçlarında tribünden destek veriyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) davetlisi olarak Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) milli takımı maçlarda destekleyen Bando Es-Es, ay-yıldızlıların Eskişehir ve Konya'daki bazı maçlarında da marşlarıyla taraftara eşlik etti.

Türkiye A Milli Hentbol Takımlarının Eskişehir'deki karşılaşmalarında sporcuları ve taraftarı coşturan grup, kentteki hentbol ve voleybol takımlarının da ateşleyici gücü oluyor.

Ay-yıldızlılar için "Biz bitti demeden bitmez" adlı özel beste yapan Bando Es-Es, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan "Espana" parçasıyla tanınıyor.

Bando Es-Es, GMG Kastamonuspor'un haklarının dondurulmasıyla 18 takımla devam eden TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 maçta 7 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'un bu durumu nedeniyle hüzünlü de olsa takımlarını desteklemekten vazgeçmiyor.

Grubun kurucusu ve şefi Ali Ulusoy, AA muhabirine, Uğur Kürkçüoğlu ile kurdukları Bando Es-Es'in her zaman Eskişehirspor'un yanında olduğunu söyledi.

Bandonun şu anda 34 kişiden oluştuğunu anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bando Es-Es adeta bir eğitim kurumu oldu. Üyemiz olan 2 öğrenci Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanıp eğitimini sürdürüyor. Bir üyemiz de Ankara'da Askeri Mızıka Okulunda subay olarak görev yapacak. Bu çocuklarımız 6 yaşından beri bizimle yetişti. Taraftarın içinden çıkan taraftar bandosuyuz. Hiçbir karşılık beklemeden bu görevi sürdürüyoruz. Bando Es-Es'i örnek alan birçok futbol takımı da kendi bandolarını kurdu. Taraftarın desteğiyle görevimize devam ediyoruz. İlk enstrümanlarımızı aralarında para toplayan taraftarlar aldı."

"Ömrüm vefa ederse Es-Es'i yeniden Süper Lig'de görmek isterim"

Ali Ulusoy, Eskişehirspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda rakiplerin çekinerek bu deplasmana geldiğini ifade etti.

Takımın bugün 2. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Ulusoy, "O günlerden bu günlere geldik. Eskişehirspor'un durumu kötü olunca bu bize de yansıyor. Galip geldiğinde çok coşkulu oluyoruz. Süper Lig'deki bir Trabzonspor maçında tam 27 dakika kesintisiz 'Espana' adlı marşımızı çalmıştık. Ömrüm vefa ederse Es-Es'i yeniden Süper Lig'de görmek isterim." ifadesini kullandı.

Bando Es-Es'in üyelerinden Eray Ercan ise 2013 yılından beri üyesi olduğu grubun gönüllüsü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehirspor'un her maçında tribündeki yerlerini aldıklarını ifade eden Ercan, "Yağmur çamur, kar demeden her maça geliyoruz. Eskişehirspor için güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. Her inişin bir çıkışı olacaktır. Buraya zirveden geldik. Gol yediğimizde hüzünleniyoruz ama gol atınca da coşkuyla çalıyoruz." dedi.

Bandonun 11 yıllık üyesi Mustafa Demircioğlu da Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumun kendilerini üzdüğüne değinerek, siyah-kırmızılı takım hangi ligde olursa olsun aynı şevkle destek verdiklerini vurguladı.

Eskişehirspor'un her zaman arkasında olduklarını aktaran Demircioğlu, "İnşallah gelecekte Süper Lig'e çıkacağız. O zaman daha da güzel besteler çalacağız ancak enstrümanı elime alıp Bando Es-Es kıyafetimi giydikten sonra Es-Es'in hangi ligde olduğu beni ilgilendirmiyor. Yeter ki Es-Es sahaya çıkabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi Bando Es-Es hüzünlü çalıyor
Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi Bando Es-Es hüzünlü çalıyor
Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi Bando Es-Es hüzünlü çalıyor
Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi Bando Es-Es hüzünlü çalıyor
Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi Bando Es-Es hüzünlü çalıyor

Spor Toto Süper Lig, Eskişehirspor, Futbol, ulusoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi 'Bando Es-Es' hüzünlü çalıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eskişehirspor tribünlerinin efsanesi "Bando Es-Es" hüzünlü çalıyor - Son Dakika
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