EURO 2024'te İtalyan teknik direktörler öne çıkıyor - Son Dakika
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EURO 2024'te İtalyan teknik direktörler öne çıkıyor

EURO 2024\'te İtalyan teknik direktörler öne çıkıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek 24 takımın başındaki teknik direktörlere bakıldığında, 5 kişiyle İtalyanlar öne çıkıyor.

10.06.2024 11:09
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek 24 takımın başındaki teknik direktörlere bakıldığında, 5 kişiyle İtalyanlar öne çıkıyor.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvada 5 İtalyan teknik direktörü, ikişer kişiyle Alman, İspanyol ve Fransız teknik adamlar izliyor.

İngiltere, Hırvatistan, Slovenya, İskoçya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Brezilya, Polonya ve Çekya'dan da birer teknik adam EURO 2024'te başarılı olabilmek için çaba sarf edecek.

Sekiz milli takımın başında yabancı var

EURO 2024'e katılan takımlardan 8'inde yabancı teknik direktörler görev yapıyor.

Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Belçika'yı İtalyan teknik adamlar çalıştırıyor.

Türkiye'de Vincenzo Montella, Macaristan'da Marco Rossi, Slovakya'da Francesco Calzona ve Belçika'da Domenico Tedesco görev alıyor.

Gürcistan'ı Fransız teknik adam Willy Sagnol, Avusturya'yı Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Arnavutluk'u Brezilyalı çalıştırıcı Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", Portekiz'i ise İspanyol teknik adam Roberto Martinez turnuvaya hazırlıyor.

Avrupa dışından tek teknik adam Sylvinho

Turnuvada mücadele edecek 24 takım arasında sadece 1'i Avrupalı teknik direktör ile çalışmıyor.

Arnavutluk'un başında yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan Sylvinho, EURO 2024'te Avrupa dışından olan tek teknik adam konumundu.

En genci Nagelsmann, en yaşlısı Rangnick

Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında en genci Almanya'nın 36 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, en yaşlısı ise Avusturya'yı çalıştıran Ralf Rangnick olarak dikkati çekiyor.

Almanya'nın 36 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı, Belçika'nın 38 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco takip ediyor.

Avusturya'nın 29 Haziran 1958 doğumlu olan ve turnuva sırasında 66 yaşını dolduracak Alman teknik direktörü Rangnick, EURO 2024'teki meslektaşları arasında hayat tecrübesi en yüksek isim konumunda. Rangnick'i 1959 doğumlu İtalya Teknik Direktörü Luciano Spaletti izliyor.

Milli takımlarda en başarılısı Deschamps

EURO 2024'teki teknik adamlar arasında milli takım kategorisinde en başarılısı Didier Deschamps oldu.

Yaklaşık 12 yıldır Fransa Milli Takımı'nın başında bulunan 55 yaşındaki teknik adam, birer FIFA Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Milli takımla kupa kazanan diğer teknik adam ise UEFA Uluslar Ligi'ni alan İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente.

EURO 2024'ün teknik direktörleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar ile teknik direktörleri şöyle:

Takım Teknik direktör Uyruk Yaş Görev süresi
FransaDidier DeschampsFransa5511 yıl 11 ay
İngiltereGareth Southgateİngiltere537 yıl 8 ay
HırvatistanZlatko DalicHırvatistan576 yıl 8 ay
MacaristanMarco Rossiİtalya595 yıl 11 ay
SlovenyaMatjaz KekSlovenya625 yıl 6 ay
İskoçyaSteve Clarkeİskoçya605 yıl
DanimarkaKasper HjulmandDanimarka523 yıl 10 ay
GürcistanWilly SagnolFransa473 yıl 4 ay
SırbistanDragan StojkovicSırbistan593 yıl 4 ay
İsviçreMurat Yakınİsviçre492 yıl 10 ay
RomanyaEdward IordanescuRomanya452 yıl 4 ay
AvusturyaRalf RangnickAlmanya652 yıl
SlovakyaFrancesco Calzonaİtalya551 yıl 11 ay
İspanyaLuis de la Fuenteİspanya621 yıl 5 ay
HollandaRonald KoemanHollanda611 yıl 5 ay
ArnavutlukSylvinhoBrezilya501 yıl 5 ay
PortekizRoberto Martinezİspanya501 yıl 5 ay
BelçikaDomenico Tedescoİtalya381 yıl 4 ay
UkraynaSergiy RebrovUkrayna501 yıl
İtalyaLuciano Spalettiİtalya659 ay
PolonyaMichal ProbierzPolonya518 ay
TürkiyeVincenzo Montellaİtalya498 ay
AlmanyaJulian NagelsmannAlmanya368 ay
ÇekyaIvan HasekÇekya605 ay

Kaynak: AA

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