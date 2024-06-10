EURO 2024\'te İtalyan teknik direktörler öne çıkıyor

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek 24 takımın başındaki teknik direktörlere bakıldığında, 5 kişiyle İtalyanlar öne çıkıyor.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvada 5 İtalyan teknik direktörü, ikişer kişiyle Alman, İspanyol ve Fransız teknik adamlar izliyor.

İngiltere, Hırvatistan, Slovenya, İskoçya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Brezilya, Polonya ve Çekya'dan da birer teknik adam EURO 2024'te başarılı olabilmek için çaba sarf edecek.

Sekiz milli takımın başında yabancı var

EURO 2024'e katılan takımlardan 8'inde yabancı teknik direktörler görev yapıyor.

Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Belçika'yı İtalyan teknik adamlar çalıştırıyor.

Türkiye'de Vincenzo Montella, Macaristan'da Marco Rossi, Slovakya'da Francesco Calzona ve Belçika'da Domenico Tedesco görev alıyor.

Gürcistan'ı Fransız teknik adam Willy Sagnol, Avusturya'yı Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Arnavutluk'u Brezilyalı çalıştırıcı Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", Portekiz'i ise İspanyol teknik adam Roberto Martinez turnuvaya hazırlıyor.

Avrupa dışından tek teknik adam Sylvinho

Turnuvada mücadele edecek 24 takım arasında sadece 1'i Avrupalı teknik direktör ile çalışmıyor.

Arnavutluk'un başında yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan Sylvinho, EURO 2024'te Avrupa dışından olan tek teknik adam konumundu.

En genci Nagelsmann, en yaşlısı Rangnick

Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında en genci Almanya'nın 36 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann, en yaşlısı ise Avusturya'yı çalıştıran Ralf Rangnick olarak dikkati çekiyor.

Almanya'nın 36 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı, Belçika'nın 38 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco takip ediyor.

Avusturya'nın 29 Haziran 1958 doğumlu olan ve turnuva sırasında 66 yaşını dolduracak Alman teknik direktörü Rangnick, EURO 2024'teki meslektaşları arasında hayat tecrübesi en yüksek isim konumunda. Rangnick'i 1959 doğumlu İtalya Teknik Direktörü Luciano Spaletti izliyor.

Milli takımlarda en başarılısı Deschamps

EURO 2024'teki teknik adamlar arasında milli takım kategorisinde en başarılısı Didier Deschamps oldu.

Yaklaşık 12 yıldır Fransa Milli Takımı'nın başında bulunan 55 yaşındaki teknik adam, birer FIFA Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Milli takımla kupa kazanan diğer teknik adam ise UEFA Uluslar Ligi'ni alan İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente.

EURO 2024'ün teknik direktörleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar ile teknik direktörleri şöyle:

Takım Teknik direktör Uyruk Yaş Görev süresi Fransa Didier Deschamps Fransa 55 11 yıl 11 ay İngiltere Gareth Southgate İngiltere 53 7 yıl 8 ay Hırvatistan Zlatko Dalic Hırvatistan 57 6 yıl 8 ay Macaristan Marco Rossi İtalya 59 5 yıl 11 ay Slovenya Matjaz Kek Slovenya 62 5 yıl 6 ay İskoçya Steve Clarke İskoçya 60 5 yıl Danimarka Kasper Hjulmand Danimarka 52 3 yıl 10 ay Gürcistan Willy Sagnol Fransa 47 3 yıl 4 ay Sırbistan Dragan Stojkovic Sırbistan 59 3 yıl 4 ay İsviçre Murat Yakın İsviçre 49 2 yıl 10 ay Romanya Edward Iordanescu Romanya 45 2 yıl 4 ay Avusturya Ralf Rangnick Almanya 65 2 yıl Slovakya Francesco Calzona İtalya 55 1 yıl 11 ay İspanya Luis de la Fuente İspanya 62 1 yıl 5 ay Hollanda Ronald Koeman Hollanda 61 1 yıl 5 ay Arnavutluk Sylvinho Brezilya 50 1 yıl 5 ay Portekiz Roberto Martinez İspanya 50 1 yıl 5 ay Belçika Domenico Tedesco İtalya 38 1 yıl 4 ay Ukrayna Sergiy Rebrov Ukrayna 50 1 yıl İtalya Luciano Spaletti İtalya 65 9 ay Polonya Michal Probierz Polonya 51 8 ay Türkiye Vincenzo Montella İtalya 49 8 ay Almanya Julian Nagelsmann Almanya 36 8 ay Çekya Ivan Hasek Çekya 60 5 ay

Kaynak: AA