EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı - Son Dakika
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EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı

09.10.2022 14:55

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile eşleşen Ermenistan, grupta bulunan diğer ülkeler için kendi dillerinde 'merhaba' paylaşımı yaparken Türkiye ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Türk futbolseverler bu durum karşısında Ay-Yıldızlı ekibin daha motive olacağını belirtti.

A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşerken rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. Ermenistan cephesi kura sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir hamleye imza attı.

TÜRKİYE PAYLAŞIMI YAPMADILAR

Ermenistan, D Grubu'nda rakipleri Hırvatistan, Galler ve Letonya için her ülkenin kendi dilinde "Merhaba" paylaşımı yaptı. A Milli Takım'ı adeta yok sayan Ermenistan, Türkiye için ise bir paylaşımda bulunmadı.

Ermenistan, EURO 2024 elemlerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı
Ermenistan, EURO 2024 elemlerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı
Ermenistan, EURO 2024 elemlerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı

"GELİYORUZ"

Ermenistan cephesinin bu tavrı sonrası sosyal medya yıkıldı. Türk futbolseverler bu hareketin A Milli Takım'ı daha fazla motive edeceğini belirtirken, "Geliyoruz" yazılı paylaşımlarda bulundu.

Ermenistan, EURO 2024 elemlerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı
Ermenistan, EURO 2024 elemlerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı
Ermenistan, EURO 2024 elemlerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı
YORUMLAR
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SON DAKİKA: EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı - Son Dakika
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