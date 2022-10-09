EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı

A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşerken rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. Ermenistan cephesi kura sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir hamleye imza attı.

TÜRKİYE PAYLAŞIMI YAPMADILAR

Ermenistan, D Grubu'nda rakipleri Hırvatistan, Galler ve Letonya için her ülkenin kendi dilinde "Merhaba" paylaşımı yaptı. A Milli Takım'ı adeta yok sayan Ermenistan, Türkiye için ise bir paylaşımda bulunmadı.

"GELİYORUZ"

Ermenistan cephesinin bu tavrı sonrası sosyal medya yıkıldı. Türk futbolseverler bu hareketin A Milli Takım'ı daha fazla motive edeceğini belirtirken, "Geliyoruz" yazılı paylaşımlarda bulundu.