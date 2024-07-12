EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi - Son Dakika
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EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EURO 2024 performansı ile teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazandı. Toni Kross'un futbola veda etmesi sonrası takımdaki rolü güçlenen Arda, Real Madrid'de korner atışlarının yeni sorumlusu oldu. Ancelotti, Arda'nın Türkiye'deki performansından memnun kaldığını belirterek, Real Madrid maçlarında duran topları Arda'nın kullanacağını ifade etti.

12.07.2024 14:45
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İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler EURO 2024'teki perormansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazandı.

ARDA'YA YENİ GÖREV

Toni Kross'un futbola veda etmesinin ardından takımdaki rolü güçlenen Arda, eflatun-beyazlılarda yeni bir görevi de üstlendi.

DURAN TOPLARI KULLANACAK

Dünyaca ünlü futbolcu Toni Kross'un futbolu bırakmasından dolayı korner kullanacak oyuncu arayışına giren Ancelotti, tercihini Arda'dan yana kullandı. Arda ile görüşen Ancelotti, maçlarda korner olması durumunda duran topları Arda'nın kullanmasını istiyor.

EURO 2024 performansı Ancelotti\'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler\'in Real\'deki yeni görevi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Beyhan: YÜCE ALLAH YARDIMCIN OLSUN KARDEŞİM 29 0 Yanıtla
  • Emre özenç: Öncelikle 11 deki yerini garantilesinde 8 1 Yanıtla
  • Murat: duran toplara iyi vurar başka anlam yüklenmesin lütfen. Kerim can sen alınma abisi 7 1 Yanıtla
  • recep özoğul: Korner vuruşu sorumlusu ne demek. Bu nasıl tabir. 0 0 Yanıtla

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