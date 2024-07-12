İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler EURO 2024'teki perormansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazandı.
Toni Kross'un futbola veda etmesinin ardından takımdaki rolü güçlenen Arda, eflatun-beyazlılarda yeni bir görevi de üstlendi.
Dünyaca ünlü futbolcu Toni Kross'un futbolu bırakmasından dolayı korner kullanacak oyuncu arayışına giren Ancelotti, tercihini Arda'dan yana kullandı. Arda ile görüşen Ancelotti, maçlarda korner olması durumunda duran topları Arda'nın kullanmasını istiyor.
Son Dakika › Spor › EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi - Son Dakika
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