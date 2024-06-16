EURO 2024: Romanya ile Ukrayna ilk maçta karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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EURO 2024: Romanya ile Ukrayna ilk maçta karşı karşıya gelecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında yarın Romanya ile Ukrayna karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Müsabaka, Münih Futbol Arena'da TSİ 16.00'da başlayacak ve İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg yönetecek. Romanya ile Ukrayna daha önce 6 kez karşılaştı ve Romanya 3, Ukrayna 2 kez galip geldi. Ukrayna, Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı. Romanya ise elemelerden namağlup lider olarak çıktı ve doğrudan Almanya biletini aldı. Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

16.06.2024 09:25
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında yarın Romanya ile Ukrayna karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. 66 bin kişi kapasiteli Münih Futbol Arena'da yapılacak maç, TSİ 16.00'da başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveçli Espen Eskas olacak.

Rekabette Romanya 1 adım önde

Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.

Ukrayna, Uluslar Ligi'nden geldi

Eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile yarıştığı elemeleri geçemedi.

Zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Doğu Avrupa temsilcisi, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.

Romanya elemelerden namağlup lider olarak geldi

Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti.

I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu.

Romanya'da tanıdık 4 oyuncu

Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Dragu?, turnuvada forma giymeyi bekleyecek.

Muhtemel 11'ler

Takımların yarınki müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Romanya: Nita, Ratiu, Dragu?in, Rus, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Dragu?, Mihaila

Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Kaynak: AA

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