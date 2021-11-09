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Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı - Son Dakika

Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı

09.11.2021 09:46
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı

- Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha futbol maçı Bir saatlik de olsa evlerinden çıkıp bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttular Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma grubu üyesi Burçin Köroğlu;

- Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha futbol maçı

Bir saatlik de olsa evlerinden çıkıp bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttular

Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma grubu üyesi Burçin Köroğlu;

"Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral depoladık"

Ev hanımlarından Zeynep Karabulut;

"Bulaşığı, çamaşırı unuttuk kendimizi yeşil sahalarda bulduk"

BİLECİK - Bilecik'te bir grup ev hanımı bir saatlik de olsa bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttu. Kendi aralarında kiraladıkları halı sahada kıran kıran futbol maçı yapan hanımlar "Artık sahalarda bizler de varız" dediler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Artık sahalarda bizlerde varız' sloganıyla yola çıkan ev hanımları halı saha kiralayıp maç yaptılar. Renkli görüntülere sahne olan hanımların futbol maçını takip eden çok sayıda bayan taraftar da karşılaşma boyunca takımlarını desteklediler. Günlük ev işlerini bırakıp bir saatlik de olsa bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unutan kadınların kıran kırana maçı görülmeye değerdi.

"Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral depoladık"

Ev hanımı ve Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu üyesi Burçin Köroğlu, oynadıkları halı saha maçı ile stres attıklarını söyleyerek, "Ev hanımları olarak yaşamın her alanında olduğumuz gibi yeşil sahalarda da yer alalım düşüncesiyle yola çıktık. Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğe karar verdik. Halı saha kiralayalım ve maç yapalım dedik. Başlangıçta acaba yapabilir miyiz diyerek çekimser kalsak da başardık ve güzel bir etkinliğe imza attık. Sahalarda ve tribünde var olan kadınlarımız ile birlikte eğlenceli ve çok güzel vakit geçirdik. Kadınlarımızın yaşamın her kulvarında olmalarını arzuluyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz ile bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

"Bulaşığı, çamaşırı unuttuk kendimizi yeşil sahalarda bulduk"

Ev hanımlarından Zeynep Karabulut, futbol işinin üstesinden gelebileceklerini göstermiş olduklarını anlatarak, "Çok güzel, eğlenceli ve farklı bir etkinlik oldu. Kısa süreliğine de olsa bulaşığı, çamaşırı ev işlerini unutuverdik. Kendimizi bir anda yeşil sahalarda bulduk. Fair-play ruhunda futbol içerisinde olabileceğimizi ve bu işin üstesinden gelebileceğimizi de gösterdik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu kadınlarına ve Güneşspor yöneticilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı
Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı

Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha maçı - Son Dakika Spor


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