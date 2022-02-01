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Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı - Son Dakika

Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı

01.02.2022 10:57

Frank Lampard'ı takımın başına getiren İngiltere Premier Lig ekibi Everton, transferin son saatlerinde şov yaptı. Liverpool kentinin takımı, Manchester United'dan van de Beek ile Tottenham'dan Dele Alli'yi renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da forma giyen Hollandalı oyuncu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ajax'tan Manchester United'a 2020 yılında 39 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Hollandalı orta saha oyuncusu, İngiltere ekibinde 50 maçta 2 gol attı.

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Lampard'dan sonra 2 süper yıldız

DELLE ALLİ BOMBASI

Everton, van de Beek açıklamasından sonra asıl bombayı patlattı. Tottenham'da bir süredir düşüş yaşayan Dele Alli'ye imza attırdılar. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Lampard'dan sonra 2 süper yıldız

40 MİLYON STERLİN

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü. Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkıp 67 gol kaydetti.

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Lampard'dan sonra 2 süper yıldız

TARAFTARLAR HEYECANLI

Rafael Benitez'le yolları ayıran Everton, Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'yı gündemine almıştı. Taraftarların karşı çıkması ve Lampard'ı istemesi üzerine Everton kulübü Pereira'dan vazgeçti. Lampard, van de Beek ve Dele Alli'nin imzası taraftarları heyecanlandırdı.

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Manchester United, Tottenham, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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