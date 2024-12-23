Eyüp Şahin: Madalyalarla Dolu Bir Yıl - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüp Şahin: Madalyalarla Dolu Bir Yıl

Geniş Video İzle

Vücut geliştirme sporcusu Eyüp Şahin, 2024'te uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazandı.

23.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Eyüp Şahin: "Madalyalar kazandığımız bir yıl oldu"

İSTANBUL - Vücut geliştirme sporcusu Eyüp Şahin, 2024 yılında katıldığı organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Güzel bir senede madalyalar kazandığımız bir yarışma periyodu oldu" dedi.

Vücut geliştirme branşında dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Eyüp Şahin, yıl içerisinde yarıştığı organizasyonlar ve hedeflerine yönelik İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. NPC Erkekler Dünya Şampiyonası'nı değerlendiren Şahin, "Organizasyon çok güzel ve zordu. Kalabalık ve yoğunluğun olduğu bir yarışmaydı. Orada ülkemizi çok iyi temsil ederek madalya ile döndük. Bu sene çok yoğun bir şekilde uluslararası organizasyonlarda maç trafiğim gerçekleşti. Başta Ermenistan, Libya olmak üzere sonrasında İzmir'de Uluslararası Dünya Şampiyonası düzenlendi. En sonunda Tunus ile beraber bu seneki müsabakalarımı bitirdim. Hepsinde de ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil ederek dereceyle, şampiyonluklarla döndük. Güzel bir senenin olduğu madalyalar kazandığımız bir yarışma periyodu oldu" diye konuştu.

"Yaptığımız sporu daha iyi noktalara getirebilmek için çalışacağız"

2025 yılı planı için hazırlıklarına başladığını da aktaran Eyüp Şahin, "Bu planlar doğrultusunda haziran - temmuz aylarında Dubai, sonrasında Romanya, İtalya ve ABD Las Vegas'ta gerçekleşecek Uluslararası Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımı yapıyorum. Bu süreçte 2024 yılı içerisinde federasyonumuzda güzel gelişmeler oldu. Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu başkanlığına seçilen Koray Girgin hocamı tebrik ediyorum. Hem bizim içimizden gelen hem de bu süreçlerde bizim vücut geliştirme sporunu gençlerimize daha iyi anlatıp, daha örnek karakterlere sahip olabilmek ve yaptığımız spor branşını daha iyi noktalara getirebilmek için başkanımızla beraber çok iyi çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eyüp Şahin: Madalyalarla Dolu Bir Yıl
Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Yaşam, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüp Şahin: Madalyalarla Dolu Bir Yıl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüp Şahin: Madalyalarla Dolu Bir Yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.