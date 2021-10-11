Üye Girişi
Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek - Son Dakika

Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek

11.10.2021 14:33

Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle F.Bahçe ile olan ilişkiler büyük yol kaydetti. Ezeli rakipler, saha dışındaki çatışmaların son bulması ve ticari anlamda daha fazla kazanç elde edebilmek adına ortak projeleri hayata geçiriyor. Amatör branşlarda ortak hareket etme, yurt dışında mağazaların kurulması gündeme alındı. İlerleyen süreçte Fenerium'larda G.Saray ürünleri, GS Store'larda da F.Bahçe ürünlerinin yer alacağı konuşuluyor. Örneğin bir G.Saraylı, Fenerium'dan takımının formasını alabilecek.

Milliyet'in haberine göre; iki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazanın da İngiltere'de Londra'da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye'de Galatasaray Store veya Fenerium'la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi. Ancak başka iddialar da var.

ÇATIŞMAYI AZALTMAK

Sporda centilmenlik, kardeşlik duygusunu toparlama adına ilerleyen süreçte Galatasaray Store'larda ve Fenerium'larda ezeli rakiplere ait ürünlerin satışının yapılması da gündemde. Bu konu sosyal medyada taraftarları da ikiye bölmüş durumda.

Galatasaraylılar, Fenerium'da Arda Turan forması alabilecek! Ezeli rakiplerden tarihi ortaklık

GERGİNLİK BİTTİ

Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.

Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa'da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray'da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.

Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek

Burak Elmas, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu 15:37 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi 15:36 Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti 15:09 Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı 15:04 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi 14:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Son Dakika Haberleri
15:35 Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi
15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
15:25 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Çin'den gelen Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Çin'den gelen "Katil arı" tehdidi gün geçtikçe büyüyor         
15:39
İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu         
15:36
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021         
15:17
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi         
15:06
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi         
15:01
Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün         
14:31
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek         
14:22
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement