Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı: Fenerbahçe'ye karşı bu kadar hataların üst üste gelmesi soru işaretleri oluşturuyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı Lider TV'deki Telegol programında hakemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAZI HAKEMLER ÖRGÜTLENMİŞ OLABİLİR"

Abdurrahman Arıcı yaptığı açıklamada, "Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir. Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor. İstanbulspor maçında hatalar vardı. Penaltı ve gol verilmedi. Gol pozisyonunda kaleci, futbolcunun üzerine gidiyor, faul varsa kaleci yapıyor ama gol iptal ediliyor. Bu bir organizasyonun verdiği karar mı diye sorsanız bir şey diyemem. Üst üste bunlar olunca insanlar düşünüyor." ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLARI GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Bu açıklamalar üzerine bir açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Abdurrahman Arıcı'nın sözleri bugüne kadar söylediklerimizin resmi dille anons edilmesidir! Biz biliyoruz, farkındayız ancak asıl sorumlular ve muhataplar bu konuda ne yaptı? Ne yapacak? Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, yaşananları görüyorsunuz değil mi?" dedi.