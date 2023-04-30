Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı: Fenerbahçe'ye karşı bu kadar hataların üst üste gelmesi soru işaretleri oluşturuyor - Son Dakika
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Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı: Fenerbahçe'ye karşı bu kadar hataların üst üste gelmesi soru işaretleri oluşturuyor

30.04.2023 16:01

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı, bazı hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı örgütlenmiş olabileceğini söyledi. Arıcı yaptığı açıklamada, "Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı Lider TV'deki Telegol programında hakemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAZI HAKEMLER ÖRGÜTLENMİŞ OLABİLİR"

Abdurrahman Arıcı yaptığı açıklamada, "Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir. Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor. İstanbulspor maçında hatalar vardı. Penaltı ve gol verilmedi. Gol pozisyonunda kaleci, futbolcunun üzerine gidiyor, faul varsa kaleci yapıyor ama gol iptal ediliyor. Bu bir organizasyonun verdiği karar mı diye sorsanız bir şey diyemem. Üst üste bunlar olunca insanlar düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Arıcı'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'ye karşı örgütlenmiş olabilirler

"YAŞANANLARI GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Bu açıklamalar üzerine bir açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Abdurrahman Arıcı'nın sözleri bugüne kadar söylediklerimizin resmi dille anons edilmesidir! Biz biliyoruz, farkındayız ancak asıl sorumlular ve muhataplar bu konuda ne yaptı? Ne yapacak? Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, yaşananları görüyorsunuz değil mi?" dedi.

Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Arıcı'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'ye karşı örgütlenmiş olabilirler
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Abdurrahman Arıcı, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı: Fenerbahçe'ye karşı bu kadar hataların üst üste gelmesi soru işaretleri oluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı: Fenerbahçe'ye karşı bu kadar hataların üst üste gelmesi soru işaretleri oluşturuyor - Son Dakika
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