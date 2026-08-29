Fabio Miretti Beşiktaş'a Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fabio Miretti Beşiktaş'a Transfer Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Fabio Miretti'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Miretti, 206. yabancı oyuncu.

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 58 farklı ülkeden 205 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Juventus'un açıklamasına göre Miretti'yi 2 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş, oyuncu için satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise İtalyan ekibine 3 taksitle 13 milyon avro ödeyecek.

Juventus'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibindeki 3 sezonunda 106 maçta forma giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş tarihindeki 5. İtalyan

Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce İtalyan oyuncular Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Transferi resmileşen Miretti, Beşiktaş formasını giyecek 5. İtalyan futbolcu olacak.

Geçen sezonki performansı

Fabio Miretti, geçen sezonu altyapısından çıktığı Juventus'ta tamamladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu, takımına söz konusu süreçte 1 gollük katkı verdi.

Kariyeri

Fabio Miretti, 3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gözlerini açtı.

İtalyan merkez orta saha oyuncusu, futbola henüz çocuk yaşta Auxilium Saluzzo (2007-2008) ve Cuneo 1905 (2008-2011) altyapılarında başladı. O dönem Cuneo 1905'te kendinden bir yaş büyük oyuncularla antrenmanlarını sürdüren Miretti, 2011 yılında Juventus altyapısına geçiş yaptı.

Genç oyuncu, söz konusu dönem aynı kentin takımları Juventus ve Torino'nun altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdü. Miretti, ulaşım konusunda siyah-beyazlıların kendisine servis imkanı sunmasıyla Juventus altyapısını seçti.

Alt yaş gruplarında geçirdiği yılların ardından 10 Eylül 2021'de o dönemki Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. Ligde 3. haftadaki Napoli maçının yedek kulübesinde hazır bulundu ancak süre alamadı.

Miretti, Juventus'ta A takımındaki ilk maçına ise 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı. İtalyan oyuncu, maçın 90. dakikasında Rodrigo Bentancur'un yerine oyuna dahil olarak Juventus formasıyla ilk kez sahada yer aldı.

Fabio Miretti, bu tarihten itibaren 3 sezonu Juventus'ta, 1 sezonu da kiralık olarak Genoa'da geçirdi.

İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 maçta 3 gol kaydederken, geçici olarak forma giydiği Genoa'da ise 2024-2025 sezonunda 26 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süre takip ettiği Miretti'yi sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic'le de Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden siyah-beyazlı renklerin çatısı altında buluştu.

Miretti, milli formayı 1 kez giydi

Yeni transfer Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını daha önce 1 kez terletti.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasım 2022'de o dönemki teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde ilk kez Avusturya'ya karşı İtalya formasını giydi.

Alt yaş gruplarında milli formayı birçok kez giyen Miretti, A takımda tek maçta görev yaptı.

Bu sezonki 9. transfer

Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Ernest Poku ve Fabio Miretti'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Siyah-beyazlıların 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya14Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa6Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
İtalya5Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour, Fabio Miretti
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Hollanda4Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst, Ernest Poku
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Kolombiya4Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Sırbistan3Dusko Tosic, Adem Ljajic, Dusan Vlahovic
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika2Michy Batshuayi, Leandro Trossard
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Panama1Amir Murillo
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Fabio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fabio Miretti Beşiktaş'a Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
“Doğan değilim, Hasan’ım“ dedi ama kurtulamadı Yanlış kişiyi vurdular "Doğan değilim, Hasan'ım" dedi ama kurtulamadı! Yanlış kişiyi vurdular
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
10:42
İstanbul’da akrep alarmı: Uzmanlardan kritik uyarı
İstanbul'da akrep alarmı: Uzmanlardan kritik uyarı
10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
10:30
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken...
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
10:12
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay
Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:52:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fabio Miretti Beşiktaş'a Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement