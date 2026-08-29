Fabio Miretti Beşiktaş'a Transfer Oldu

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 58 farklı ülkeden 205 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Juventus'un açıklamasına göre Miretti'yi 2 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş, oyuncu için satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise İtalyan ekibine 3 taksitle 13 milyon avro ödeyecek.

Juventus'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibindeki 3 sezonunda 106 maçta forma giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş tarihindeki 5. İtalyan

Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce İtalyan oyuncular Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Transferi resmileşen Miretti, Beşiktaş formasını giyecek 5. İtalyan futbolcu olacak.

Geçen sezonki performansı

Fabio Miretti, geçen sezonu altyapısından çıktığı Juventus'ta tamamladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu, takımına söz konusu süreçte 1 gollük katkı verdi.

Kariyeri

Fabio Miretti, 3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gözlerini açtı.

İtalyan merkez orta saha oyuncusu, futbola henüz çocuk yaşta Auxilium Saluzzo (2007-2008) ve Cuneo 1905 (2008-2011) altyapılarında başladı. O dönem Cuneo 1905'te kendinden bir yaş büyük oyuncularla antrenmanlarını sürdüren Miretti, 2011 yılında Juventus altyapısına geçiş yaptı.

Genç oyuncu, söz konusu dönem aynı kentin takımları Juventus ve Torino'nun altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdü. Miretti, ulaşım konusunda siyah-beyazlıların kendisine servis imkanı sunmasıyla Juventus altyapısını seçti.

Alt yaş gruplarında geçirdiği yılların ardından 10 Eylül 2021'de o dönemki Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. Ligde 3. haftadaki Napoli maçının yedek kulübesinde hazır bulundu ancak süre alamadı.

Miretti, Juventus'ta A takımındaki ilk maçına ise 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı. İtalyan oyuncu, maçın 90. dakikasında Rodrigo Bentancur'un yerine oyuna dahil olarak Juventus formasıyla ilk kez sahada yer aldı.

Fabio Miretti, bu tarihten itibaren 3 sezonu Juventus'ta, 1 sezonu da kiralık olarak Genoa'da geçirdi.

İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 maçta 3 gol kaydederken, geçici olarak forma giydiği Genoa'da ise 2024-2025 sezonunda 26 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süre takip ettiği Miretti'yi sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic'le de Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden siyah-beyazlı renklerin çatısı altında buluştu.

Miretti, milli formayı 1 kez giydi

Yeni transfer Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını daha önce 1 kez terletti.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasım 2022'de o dönemki teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde ilk kez Avusturya'ya karşı İtalya formasını giydi.

Alt yaş gruplarında milli formayı birçok kez giyen Miretti, A takımda tek maçta görev yaptı.

Bu sezonki 9. transfer

Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Ernest Poku ve Fabio Miretti'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Siyah-beyazlıların 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 14 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny İtalya 5 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour, Fabio Miretti Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Hollanda 4 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst, Ernest Poku Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Sırbistan 3 Dusko Tosic, Adem Ljajic, Dusan Vlahovic Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 2 Michy Batshuayi, Leandro Trossard Benin 1 Junior Olaitan Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Panama 1 Amir Murillo Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.